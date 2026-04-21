



У Кремлі заявили, що для «перемир’я» на 9 травня позиція України не є обов’язковою - 01.05.2026 14:52

У Кремлі заявили, що для «перемир’я» на 9 травня позиція України не є обов’язковою: що відомо

У російській владі зробили нову резонансну заяву щодо можливого припинення вогню. У Кремлі стверджують, що рішення про так зване «перемир’я» на 9 травня може бути ухвалене без урахування позиції України.

Одностороннє рішення Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для запровадження перемир’я реакція української сторони нібито не є необхідною. За його словами, відповідне рішення залежить виключно від глави РФ Володимир Путін і може бути реалізоване в односторонньому порядку.

Водночас у Москві зазначають, що «очікували б» певної відповіді від Києва, однак наразі, за їхніми словами, такої реакції немає.

Невизначені строки та умови

У Кремлі також уточнили, що йдеться поки що лише про можливість припинення вогню саме на 9 травня. При цьому:

конкретні терміни початку дії «перемир’я» не визначені;

тривалість також залишається невідомою;

остаточне рішення ще не ухвалене.

Фактично це означає, що навіть у разі оголошення такого кроку його параметри можуть змінюватися в будь-який момент.

Передумови заяви

Ці заяви пролунали після телефонної розмови між Володимир Путін та Дональд Трамп. За інформацією російської сторони, під час розмови обговорювалися можливі кроки щодо деескалації ситуації.

Американський лідер, коментуючи переговори, охарактеризував їх як «дуже позитивні» та висловив припущення, що врегулювання війни може відбутися швидше, ніж очікується. Також він зазначив, що пропонував варіант короткострокового припинення вогню.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати деталі ініціативи російської сторони. Водночас українська позиція залишається послідовною: Київ виступає не за тимчасові паузи, а за більш тривале та стабільне припинення бойових дій.

Українська влада неодноразово наголошувала, що короткострокові «перемир’я» можуть використовуватися для перегрупування військ і не гарантують реального зниження інтенсивності бойових дій.

Політичний контекст

Дата 9 травня має символічне значення для Росії, тому подібні заяви часто мають не лише військовий, а й політичний підтекст. Експерти звертають увагу, що ініціативи щодо коротких «перемир’їв» можуть бути частиною інформаційної або дипломатичної стратегії.

Крім того, відсутність чітких умов і гарантій ставить під сумнів ефективність таких кроків.

Що це означає

Заява Кремля фактично підкреслює намір діяти без погодження з іншою стороною конфлікту. Водночас реальне припинення бойових дій можливе лише за умови взаємних домовленостей і контролю за їх виконанням.

Висновок

Ситуація навколо можливого «перемир’я» на 9 травня залишається невизначеною. Росія заявляє про готовність ухвалювати рішення самостійно, тоді як Україна наполягає на більш системному підході до припинення війни.

Наразі це питання більше виглядає як політична ініціатива без чітких механізмів реалізації, а подальший розвиток подій залежатиме від конкретних дій сторін і міжнародного контексту.

Анна Горбань, Платинова Буковина

Всі новини