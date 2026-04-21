



В Кремле заявили, что для «перемирия» на 9 мая позиция Украины не обязательна - 01.05.2026 14:55

В Кремле заявили, что для «перемирия» на 9 мая позиция Украины не обязательна: что известно

В российских властях сделали новое резонансное заявление о возможном прекращении огня. В Кремле утверждают, что решение о так называемом «перемирии» на 9 мая может быть принято без учета позиции Украины.

Одностороннее решение Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для введения перемирия реакция украинской стороны якобы не необходима. По его словам, соответствующее решение зависит исключительно от главы РФ Владимира Путина и может быть реализовано в одностороннем порядке.

В то же время в Москве отмечают, что «ожидали бы» определенного ответа от Киева, однако пока, по их словам, такой реакции нет.

Неопределенные сроки и условия

В Кремле также уточнили, что речь идет пока о возможности прекращения огня именно на 9 мая. При этом:

конкретные сроки начала действия «перемирия» не определены;

продолжительность также остается неизвестной;

окончательное решение еще не принято.

Фактически это означает, что даже при объявлении такого шага его параметры могут изменяться в любой момент.

Предпосылки заявления

Эти заявления прозвучали после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По информации российской стороны, в ходе разговора обсуждались возможные шаги по деэскалации ситуации.

Американский лидер, комментируя переговоры, охарактеризовал их как «очень положительные» и предположил, что урегулирование войны может произойти быстрее, чем ожидается. Также он отметил, что предлагал вариант краткосрочного прекращения огня.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить подробности инициативы российской стороны. В то же время, украинская позиция остается последовательной: Киев выступает не за временные паузы, а за более длительное и стабильное прекращение боевых действий.

Украинские власти неоднократно отмечали, что краткосрочные «перемирия» могут использоваться для перегруппировки войск и не гарантируют реального снижения интенсивности боевых действий.

Политический контекст

Дата 9 мая имеет символическое значение для России, поэтому подобные заявления часто имеют не только военный, но политический подтекст. Эксперты обращают внимание, что инициативы по коротким «перемириям» могут быть частью информационной или дипломатической стратегии.

Кроме того, отсутствие четких условий и гарантий подвергает сомнению эффективность таких шагов.

Что это значит

Заявление Кремля фактически подчеркивает намерение действовать без согласования с другой стороной конфликта. В то же время реальное прекращение боевых действий возможно только при условии взаимных договоренностей и контроля над их выполнением.

Вывод

Ситуация вокруг возможного перемирия на 9 мая остается неопределенной. Россия заявляет о готовности принимать решение самостоятельно, в то время как Украина настаивает на более системном подходе к прекращению войны.

Пока этот вопрос больше выглядит как политическая инициатива без четких механизмов реализации, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от конкретных действий сторон и международного контекста.

Анна Горбань

