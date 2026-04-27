



27.04.2026 12:03

«Я сделаю это потом»: почему люди прокрастинируют и всегда ли это проблема

Фраза «Я подумаю об этом завтра», которую когда-то произнесла героиня романа Унесенные ветром Скарлетт О’Хара, давно стала символом привычки откладывать важные дела на потом. Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, когда вместо выполнения срочной задачи внезапно появляется желание проверить соцсети, убрать на столе, посмотреть видео или заняться чем угодно, только не тем, что действительно необходимо.

Современная психология называет это явление прокрастинацией. Но специалисты подчеркивают: это далеко не всегда признак лени или безответственности. Во многих случаях за откладыванием дел стоят глубокие эмоциональные и психологические механизмы.

Что такое прокрастинация

Прокрастинацией называют сознательное откладывание важных задач, даже если человек понимает возможные негативные последствия. Человек знает, что работу нужно выполнить сейчас, однако постоянно переносит ее на потом, выбирая более приятные или менее стрессовые занятия.

На первый взгляд может показаться, что речь идет исключительно о плохой дисциплине или неумении организовать свое время. Однако психологи считают иначе. Главная причина прокрастинации часто связана не с нехваткой времени, а с внутренним эмоциональным напряжением.

Когда задача вызывает тревогу, страх ошибки, неуверенность в себе или ощущение перегрузки, мозг автоматически стремится избежать дискомфорта. В результате человек переключается на действия, которые дают быстрое эмоциональное облегчение: просмотр новостей, общение, сериалы, игры или бесконечное листание ленты в социальных сетях.

Именно поэтому прокрастинация считается не просто вредной привычкой, а своеобразным способом психологической защиты.

Почему люди откладывают важные дела

Причины прокрастинации могут быть разными. Одни боятся провала и переживают, что не справятся идеально. Другие, наоборот, настолько стремятся к совершенству, что боятся даже начать работу.

Очень часто откладывание дел связано с:

страхом критики;

тревожностью;

эмоциональным выгоранием;

усталостью;

низкой самооценкой;

отсутствием мотивации;

неопределенностью задачи;

внутренним протестом против давления.

Например, студент может долго не приступать к дипломной работе не потому, что ленится, а потому что боится написать недостаточно хорошо. Сотрудник компании может избегать важного проекта из-за страха не оправдать ожидания руководства. А ребенок откладывает уроки, потому что учеба вызывает у него стресс и напряжение.

Психологи подчеркивают: мозг человека устроен так, чтобы избегать эмоционального дискомфорта. Именно поэтому кратковременное удовольствие часто оказывается сильнее долгосрочных целей.

Прокрастинация и работа мозга

С точки зрения нейропсихологии прокрастинация связана с борьбой между двумя системами мозга.

Первая — лимбическая система. Она отвечает за эмоции, удовольствие и стремление получить быстрый результат здесь и сейчас. Именно эта часть мозга подталкивает человека выбрать что-то приятное вместо сложной задачи.

Вторая — префронтальная кора. Она отвечает за планирование, самоконтроль, анализ последствий и долгосрочные цели.

Когда человек прокрастинирует, чаще всего побеждает именно эмоциональная часть мозга, которая стремится снизить уровень стресса максимально быстро.

По сути, прокрастинация — это внутренний конфликт между «мне нужно» и «мне сейчас тяжело».

Всегда ли прокрастинация вредна

Несмотря на негативную репутацию, специалисты считают, что прокрастинация не всегда является проблемой.

Иногда временное отступление от задачи действительно помогает мозгу. Существует понятие «инкубационного периода», когда подсознание продолжает работать над проблемой даже в момент отдыха. Именно поэтому многие люди неожиданно находят решение сложной задачи во время прогулки, сна или обычного разговора.

Такую прокрастинацию иногда называют стратегической. Человек временно откладывает задачу, чтобы восстановить силы, снизить эмоциональное напряжение или посмотреть на ситуацию свежим взглядом.

Но существует и другая форма — хроническая прокрастинация. В этом случае откладывание становится постоянной моделью поведения. Задачи накапливаются, дедлайны срываются, растет тревога и чувство вины.

Постепенно человек попадает в замкнутый круг:

задача вызывает стресс;

человек избегает ее;

появляется чувство вины;

стресс усиливается;

желание избегать становится еще сильнее.

Такое состояние способно серьезно ухудшить психологическое состояние, снизить самооценку и привести к эмоциональному истощению.

Активная и пассивная прокрастинация

Психологи также выделяют два типа прокрастинации.

Активная прокрастинация

Некоторые люди сознательно откладывают задачи, потому что считают, что лучше работают под давлением времени. Им действительно проще сосредоточиться в последний момент, когда появляется чувство срочности.

Пассивная прокрастинация

В этом случае человек откладывает дела из-за тревоги, страха, неуверенности или эмоционального истощения. Такая форма считается более опасной, поскольку приводит к хроническому стрессу и внутреннему напряжению.

Почему самокритика только ухудшает ситуацию

Многие пытаются бороться с прокрастинацией жесткой дисциплиной и постоянной критикой себя. Однако психологи предупреждают: это часто дает обратный эффект.

Когда человек постоянно обвиняет себя в слабости и лени, уровень тревоги только повышается. В результате мозг еще сильнее стремится избегать неприятной задачи.

Гораздо эффективнее — попытаться понять причину откладывания. Иногда проблема заключается не в самой задаче, а в усталости, перегрузке или отсутствии четкого плана действий.

Как справляться с прокрастинацией

Специалисты советуют не пытаться полностью «искоренить» прокрастинацию, а научиться понимать ее сигналы.

Среди наиболее эффективных методов:

разбивать большие задачи на маленькие этапы;

начинать с самых простых действий;

уменьшать уровень перфекционизма;

делать короткие паузы для отдыха;

фиксировать маленькие достижения;

ограничивать отвлекающие факторы;

следить за эмоциональным состоянием;

практиковать самоподдержку вместо самокритики.

Иногда даже признание фразы «я откладываю это, потому что мне страшно начинать» помогает снизить внутреннее напряжение.

Что на самом деле говорит нам прокрастинация

Психологи считают, что прокрастинация — это не просто вредная привычка, а важный сигнал организма. Часто она указывает на эмоциональное переутомление, внутренний конфликт, страхи или отсутствие ресурса.

Поэтому главная задача — не бороться с собой любой ценой, а понять, что именно стоит за желанием отложить дело на потом.

В современном мире, где люди постоянно сталкиваются с перегрузкой информацией, высокими ожиданиями и стрессом, прокрастинация стала практически повседневным явлением. И хотя в некоторых случаях она действительно мешает жить и работать, иногда она может стать поводом задуматься о собственных потребностях, границах и эмоциональном состоянии.

Прокрастинация не делает человека ленивым или неспособным. Гораздо важнее научиться замечать ее причины и постепенно выстраивать более здоровые способы взаимодействия со стрессом, задачами и самим собой.

Анна Горбань

