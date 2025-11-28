Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні

Дональд Трамп-молодший зробив гучну заяву щодо майбутньої позиції США стосовно війни в Україні. Він припустив, що його батько — президент Сполучених Штатів Дональд Трамп — може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру, якщо Київ не піде на переговори з Росією.

Під час виступу на Дохійському форумі, який щороку збирає політиків, дипломатів та експертів з усього світу, Трамп-молодший різко висловився про ситуацію в Україні. Він підкреслив, що проблема корупції залишається однією з ключових, додаючи, що корупційні практики, на його думку, продовжують паливо конфлікту по обидва боки фронту.

Він також дозволив собі критику на адресу президента України Володимира Зеленського. Американські медіа, зокрема Politico, згадують, що слова Трампа-молодшого пролунали на тлі резонансної відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента та корупційних скандалів, що активно обговорюються на Заході.

За словами Трампа-молодшого, Зеленський завдяки образу лідера, який протистоїть агресії, став "практично іконою" для частини американського суспільства. Він наголосив, що деякі політичні групи у США сприймали українського президента як беззаперечний моральний авторитет, що, на його погляд, створило “сліпу підтримку”.

Окрему увагу привернула його відповідь на запитання, чи може Дональд Трамп як президент США скоригувати курс щодо України та «залишити країну сам на сам із війною». Трамп-молодший відповів, що такий сценарій можливий.

Він пояснив, що головною “силою” його батька є непередбачуваність, яка, за його словами, змушує інші країни бути чеснішими і прагматичнішими у переговорах. На його переконання, адміністрація Дональда Трампа прагне припинення війни й загибелі людей, а тому може вдатися до нестандартних кроків.

 

Мирний план США: що відомо

У листопаді Сполучені Штати передали Україні новий варіант мирного плану, який складається з низки політичних, безпекових та економічних положень. Первинний документ містив 28 пунктів, однак він викликав чимало суперечок через те, що, на думку Києва, окремі його елементи можуть враховувати інтереси Росії більше, ніж України.

Останні два тижні між Києвом та Вашингтоном тривають двосторонні консультації — сторони намагаються скоригувати план, аби він відповідав українським червоним лініям.

Паралельно ведеться робота і з російською стороною. На початку грудня до Москви прибули спецпредставник Трампа Стів Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із Володимиром Путіним, після чого російський лідер заявив, що відкинув частину американських пропозицій.

За інформацією The New York Times, оновлений документ складається з 27 пунктів і поділений на чотири тематичні “пакети”. Один з них стосується українського суверенітету — передусім обмеження чисельності Збройних сил та дальності ракетних систем. Інші блоки торкаються територіальних поступок, майбутнього співробітництва США та РФ після завершення війни, а також загальних гарантій безпеки в Європі.

Як повідомляли американські ЗМІ, днями відбулася чергова телефонна розмова Зеленського з Віткоффом та Кушнером. Обговорювали два питання — території та гарантії безпеки. Якщо щодо територіальних пунктів позиції різняться, то в частині безпеки сторони вже наближаються до порозуміння.

