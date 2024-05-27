



Покупка та продаж нерухомості в умовах війни: що треба знати? - 24.06.2024 13:00

Покупка та продаж нерухомості в умовах війни: як знизити можливі ризики

Незважаючи на тривалий період повномасштабного конфлікту, ринок нерухомості не зупиняється: з'являються нові будівельні проекти, деякі власники пропонують свої квартири або будинки на продаж, а інші навіть інвестують у нерухомість. Ризики, пов'язані з угодами на нерухомість, були значні й у мирні часи, але зараз вони зросли ще більше. Як зменшити ці ризики, розповів Сергій Каярский , юрист в юридичному обʼєднанні ЛексЮкрейн.

Незважаючи на тривалий період повномасштабної війни, ринок нерухомості не зупиняється: з'являються нові будівельні проекти, деякі власники пропонують свої квартири або будинки на продаж, а інші навіть інвестують у нерухомість:

Вкладення в нерухомість завжди несло певні ризики, навіть у мирний час, а в умовах війни ці ризики значно зросли. Як знизити ці ризики, розповів Сергій Дзіс, партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners

Незважаючи на те, що ми вже більше двох років живемо в умовах повномасштабної війни, ринок нерухомості все ще активний: з'являються нові будівельні проєкти, хтось продає свою квартиру або будинок, а інші – інвестують у нерухомість навіть зараз.

Продаж квартири з-за кордон

З 2022 року з України виїхало близько 6 мільйонів осіб, багато з яких залишили в країні свою нерухомість. Деякі з них хочуть продати свою власність, не повертаючись до України. Це можливо за допомогою довіреності на особу, якій власник повністю довіряє. Ця особа може також бути покупцем цієї нерухомості

Отримати довіреність з повноваженнями на продаж нерухомості, яку потім можна передати в Україну, можна в консульських установах України. Копію цієї довіреності бажано засвідчити у нотаріуса за місцем розташування нерухомості, щоб документ був визнаний і внесений в український реєстр довіреностей. Проте, власнику, який перебуває за кордоном, варто обмежити повноваження довіреної особи, охоплюючи лише необхідні дії, такі як робота з комунальними службами, БТІ, ЦНАП, податковими органами, судами тощо.

Згідно з урядовим розпорядженням № 719 від 24.06.2022, від посвідчення довіреності нотаріусом може пройти максимум один місяць, або не більше двох місяців, якщо довіреність видала консульська установа України або уповноважений орган іноземної держави.

Що перевіряти перед покупкою

Перед купівлею нерухомості необхідно перевірити інформацію про власника майна. Зокрема, звернути увагу на наявність інформації про нього в судових реєстрах та системах (Єдиний державний реєстр судових рішень, Автоматизована система виконавчих проваджень, Єдиний реєстр боржників). Це є мінімальною перевіркою при пошуку нерухомості.

Крім того, необхідно перевірити саме майно: чи було воно предметом спору в судових справах, чи накладено на нього арешти або заборони. Важливо дізнатися, чи було майно в іпотеці, скільки у нього було власників, хто і коли отримав право власності на цей об'єкт.

Це можна зробити через Відкритий реєстр нерухомого майна та сервіс Опендатабот. Аналіз документів на нерухомість є важливим етапом спокійного придбання нерухомості, і ви, як потенційний покупець, маєте право попросити продавця надати повний пакет документів. У разі відмови варто серйозно задуматися над покупкою цього майна.

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