Зеленський: Путіна потрібно стримати всіма можливими засобами

- 15.06.2024 16:18
Зеленський: Путіна потрібно стримати всіма можливими засобами

Зеленський: Путіна потрібно стримати всіма можливими засобами
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора Володимира Путіна слід стримувати всіма доступними засобами, включаючи посилення обороноздатності України, введення потужних санкцій та політичну ізоляцію. Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

Глава держави зазначив, що Путін буде продовжувати ескалацію, якщо відчуватиме свою силу. Про це свідчать випадки, коли російські ракети перетинають повітряний простір країн-членів НАТО.

"Випадки порушення повітряного простору були зафіксовані в Польщі та Румунії. Російські війська заходять у чужі територіальні води та порушують повітряний простір інших країн. Це факти. Це перші кроки, перші спроби. Він буде діяти як Гітлер. Ви це побачите. У Путіна те саме бачення світу", – наголосив Зеленський.

Платинова Буковина

Ключові слова: Володимир Зеленський на форумі миру

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