Принцеса Кейт вперше з’явилася на публіці після початку лікування від раку

- 15.06.2024 16:15
Принцеса Кейт вперше з’явилася на публіці після початку лікування від раку

 Принцеса Кейт вперше з’явилася на публіці після початку лікування від раку
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у суботу, 15 червня, взяла участь у першому публічному заході відтоді, як у неї діагностували рак і вона розпочала лікування.

Про це повідомляє "Платинова Буковина".

Кейт взяла участь у Trooping the Colour – параді, який традиційно влаштовується на честь дня народження британського монарха. Її присутність була під питанням, оскільки вона пропустила генеральну репетицію заходу минулого тижня.

42-річна принцеса прибула до Букінгемського палацу в автомобілі разом з дітьми та чоловіком, принцом Уельським, а потім на кареті вони вирушили на парад.

Британський король Чарльз ІІІ, який також проходить курс лікування від раку, їхав у кареті з королевою та інспектував офіцерів і гвардійців звідти, а не з коня.

На відміну від минулого року, принцеса Кейт не приєдналася до решти королівської сім'ї на подіумі, а спостерігала за Trooping the Colour з балкона в колишньому офісі герцога Веллінгтона разом з дітьми.

Це перший офіційний вихід Кейт Міддлтон на публіку після того, як вона потрапила до лікарні для операції. Після цього принцеса Уельська заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування раку.

Уряд Великої Британії повідомив, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про Кейт Міддлтон з метою дестабілізації ситуації в країні.

Платинова Буковина

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