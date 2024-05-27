Президентка Швейцарії: Світ повинен підготувати умови для прямих переговорів між Україною та Росією- 15.06.2024 15:01
Президентка Швейцарії: Світ повинен підготувати умови для прямих переговорів між Україною та Росією
Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд вважає, що на певному етапі Україна та Росія мають почати прямі переговори, а міжнародна спільнота повинна підготувати для цього необхідні умови.
Про це вона заявила на пресконференції на початку Глобального саміту миру, що проходить у курортному місті Бюргеншток 15 червня, повідомляє "Європейська правда".
За словами Амгерд, мирна конференція у Швейцарії має на меті "надихнути мирний процес та вжити конкретних заходів у цьому напрямку".
Вона наголосила, що агресія Росії проти України є "найсерйознішим порушенням" мирного порядку, заснованого на правилах, в основі якого лежить Статут ООН.
"Якщо ми хочемо сприяти мирному процесу, Росія має бути включена до нього на певному етапі в майбутньому. Це зрозуміло всім", – підкреслила Амгерд, додавши, що міжнародна спільнота може "підготувати умови для прямих переговорів між сторонами конфлікту".
Канцлер Німеччини підтримав ідею запрошення Росії на наступний саміт миру. "Саме тому ми зібралися тут", – додала президентка Швейцарії.
Варто зазначити, що Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а приймаючу країну – "відверто ворожою".
До того ж, перед самітом Путін висунув нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська повинні залишити територію чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів щодо вступу до НАТО.
Тим часом президент Володимир Зеленський не виключив, що саміт у червні може закласти основу для подальшого залучення російських представників до переговорів – але на основі української "формули миру", яку Москва не визнає.
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