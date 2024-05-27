



Окупанти зводять нові укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк - 14.06.2024 15:53

Окупанти зводять нові укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк – радник мера Маріуполя Андрющенко

Окупанти будують нові фортифікації вздовж траси Маріуполь-Донецьк. Фото: скриншот.

Село Гранітне стає основною логістичною артерією росіян. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про будівництво російськими військами нових укріплень на окупованій частині Донецької області. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що загарбники зводять фортифікації вздовж траси Маріуполь-Донецьк.

Андрющенко пояснив, що мова йде про ділянку дороги, де автосполучення з села Гранітне з'єднується з трасою. Цей населений пункт стає ключовою логістичною артерією росіян для забезпечення ділянки фронту Волноваха-Вугледар-Курахівський напрямок-Донецьк.

На карті перша позначка вказує на ключовий міст, через який росіяни забезпечують логістику на окупованих територіях. Друга позначка вказує на ділянку, де окупанти будують укріплення.

Радник міського голови Маріуполя також зауважив, що було б корисно, якби ключовий для російської логістики міст припинив існування. Такий розвиток подій збільшить час проходження колон окупантів на 10 годин.

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