На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти створюють класи для підготовки "поліцаїв" у школах

- 12.06.2024 15:40
На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти створюють класи для підготовки "поліцаїв" у школах

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти створюють класи для підготовки "поліцаїв" у школах

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційні сили почали організацію спеціалізованих класів у школах, де планується підготовка "поліцаїв". Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У Центрі зазначили, що ці класи будуть створені під егідою росгвардії. В цих класах діти проходитимуть військову підготовку та "патріотичне виховання".

Після закінчення курсу випускники:

отримуватимуть первинне сержантське звання,
виконуватимуть обов'язки "поліцаїв".
Планується, що такі класи почнуть функціонувати вже з нового навчального року. Перший з них з'явиться у Скадовську, а згодом такі спеціалізовані класи відкриють у кожній школі регіону. За даними Центру національного спротиву, аналогічні класи вже діють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Центр національного спротиву нагадує, що подібне промивання мізків, спрямоване на знищення самоідентичності українських дітей, є ознакою геноциду. За такі злочини окупанти та всі, хто співпрацює з ними, нестимуть суворе покарання.

Програми "перевиховання" українських дітей
Росія фінансує численні програми, метою яких є "перевиховання" українських дітей з тимчасово окупованих територій. Як повідомлялось, російські загарбники посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології на тимчасово окупованих територіях України.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово захоплених територіях російські окупанти затримують дітей, щоб чинити тиск на їхніх батьків. Крім того, російські сили вербують кримських школярів до "Юнармії", а в захопленому Мелекіно під Маріуполем створили табір воєнізованого руху "Юнармія" угруповання "ДНР".

До того ж окупаційна влада планує навчати дітей збирати дрони на уроках праці, для чого навіть створять спеціальний навчальний модуль.

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