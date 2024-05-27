



На Буковині система БПД шукає психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей - 14.06.2024 11:05

На Буковині система БПД шукає психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей

Розпочався конкурс з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей через систему БПД: прийом документів до 27 червня. Про це повідомляють в Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

Мета проєкту — захистити права дитини, забезпечити її найкращі інтереси та не допустити повторної травматизації, віктимізації під час кримінального провадження.

Що роблять психологи в проєкті

Допомагають підготувати дитину до процесуальних дій, створити для неї безпечне середовище під час участі у процесуальних діях, зокрема:

враховують її вік та особливості розвитку;

ставлять дитині зрозумілі і нетравмуюючі запитання;

за потреби виступають проти запитань дитині, які можуть її травмувати, від інших осіб.

Хто може брати участь в конкурсі

Фахівці з вищою освітою за спеціальністю 053 «Психологія» (бакалавр, магістр).

Територія залучення

З 1 вересня 2024 року — по всій території України, на яку поширюється юрисдикція органів державної влади України. При поданні заяви на конкурс психологи вказують регіон, в якому бажають працювати. Можна обрати декілька регіонів.

Оплата послуг

У межах пілотного проєкту оплата здійснюватиметься за міжнародної технічної допомоги.

Як взяти участь у конкурсі (Інфографіка)

До 27 червня подати заяву про участь та інші документи через форму: https://legalaid.gov.ua/contest-psychologist/

4–10 липня пройти онлайн-навчання. Посилання на проходження навчання та дані для входу (логін та пароль) будуть надіслані на адресу електронної пошти психолога, зазначену у заяві про участь у конкурсі.

19–29 липня пройти індивідуальну співбесіду щодо мотивації до участі у проєкті.

Результати конкурсу будуть опубліковані до 20 серпня на сайтах системи БПД та Міністерства юстиції України.

Психологів, які пройдуть відбір, включать до спеціального Реєстру. Після цього вони можуть залучатися до слідчих (розшукових) та процесуальних дій за участі дітей, зокрема для опитування за методикою «Зелена кімната» та моделлю «Барнахус».

Як залучається психолог

Дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд подає запит до системи БПД;

Система БПД призначає психолога;

Психолог бере участь у слідчих (розшукових) діях та процесуальних діях;

Готує звіт та подає його до системи БПД.

Довідково.

Офіційне оголошення про конкурс

Детально про результати пілотного проєкту у 7 областях та Києві.

Платинова Буковина

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