Двоє підлітків втопилися з викладачем в селі Рухотин на Дністрі

- 12.06.2024 12:56
Двоє підлітків втопилися з викладачем в селі Рухотин на Дністрі

На Буковині поліцейські розслідують обставини трагічного випадку на річці Дністер

Сьогодні, 12 червня, до поліції надійшло повідомлення від соціального педагога про те, що в селі Рухотин, під час купання в річці Дністер, двох підлітків віднесло течією. У результаті рятувально-пошукових заходів, з води дістали одного із хлопців, однак його реанімувати не вдалось. Пошуки ще одного підлітка наразі тривають.

Отримавши повідомлення про подію, на місце виклику одразу виїхали слідчо-оперативна група відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції та співробітники ювенальної превенції. До пошукових заходів одразу залучили водолазів, рятувальників та поліцейських.

Попередньо поліцейські встановили, що учні одного місцевого навчального закладу разом із вчителем перебували на відпочинку. Під час купання в річці двох підлітків віднесло течією. Правоохоронці вилучили з водойми тіло одного з хлопців, на жаль, реанімувати дитину не вдалося. Пошуки іншого хлопця тривають і нині.

Відомості про вказану подію слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та пошукова операція.
Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Платинова Буковина

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