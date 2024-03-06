



Протягом 2023 року підрозділами Чернівецької митниці порушено 1363 справи про порушення митних правил - 06.03.2024 14:49

За результатами аналітично-пошукової роботи протягом 2023 року підрозділами Чернівецької митниці порушено 1363 справи про порушення митних правил на загальну суму 185,6 млн. грн., що на 693 справ та на 27,9 млн. грн. більше, ніж у минулому році.

Основними предметами правопорушення, що були вилучені по справах про порушення митних правил, були тютюнові вироби (100 випадків), промислові товари (77 випадків), продовольчі товари (32 випадки), транспортні засоби (19 випадків), валюта (5 випадків), спиртовмісні рідини (5 випадків) тощо.

Чернівецькою митницею в 2023 році до правоохоронних органів скеровано для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 83 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень, а саме за ознаками злочинів, передбачених ст. 201 КК України – 7, ст. 212 КК України - 1, ст. 204 КК України – 2, ст. 222 КК України – 1, ст. 358 КК України – 2, ст. 240 КК України – 1, ст. 263 КК України – 18, ст. 305 КК України – 12, ст. 309 КК України – 14, ст. 311 КК України – 6, ч.1 ст. 333 КК України – 4, ст. 358 КК України – 3, ст. 222 – 8, ст. 204 КК України – 2, ч.2 ст. 436 КК України – 1.

Протягом року митницею розглянуто 753 справи про порушення митних правил та прийнято рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у 734 випадках на суму 9,7 млн. грн., а також передано на розгляд суду 487 справи на загальну суму 125,8 млн. грн.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини