



Страви еміратської кухні, які варто спробувати - 13.03.2024 11:33

Ресторан еміратської кухні - не найочевидніший пункт для Дубая, який рясніє проектами на будь-який смак. Але якщо длубати роли в Zuma не хочеться, і допитливий розум не дає спокою, вирушайте знайомитися з традиційними стравами.

Чебаб

Золотисті млинці з куркумою та шафраном. Подаються на сніданок з сиром чамі, фініковим сиропом або медом.

Балаліт

Ще одна традиційна страва для сніданку є тандемом омлету і солодкою вермішелі з шафраном, кардамоном і рожевою водою.

Мачбус

Найпопулярніша страва з рисом – це мачбус. Крупу готують у пряному бульйоні з-під другого головного інгредієнта – баранини, курки чи риби. Доповнюють страву гвоздика, кардамон, коріандр, кориця, сушені лимони, куркума, інколи ж і шафран.

Узі

Інша смачна страва на основі рису – узі. Тут цвях програми - повільно приготовлена гомілка ягняти. Крупу та м'ясо прикрашають колотий горох, цибулю, родзинки та кедрові горіхи. Серед спецій фігурують кардамон, кориця, сушений лимон, шафран і не лише.

Локма

Кульки з тіста, обсмажені у фритюрі, - хрусткі зовні та м'які усередині. Перед подачею купаються у фініковому сиропі та посипаються зернами кунжуту.

Платинова Буковина, Чернівці

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