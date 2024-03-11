Страви еміратської кухні, які варто спробувати

- 13.03.2024 11:33
Страви еміратської кухні, які варто спробувати

Ресторан еміратської кухні - не найочевидніший пункт для Дубая, який рясніє проектами на будь-який смак. Але якщо длубати роли в Zuma не хочеться, і допитливий розум не дає спокою, вирушайте знайомитися з традиційними стравами.

Чебаб
Золотисті млинці з куркумою та шафраном. Подаються на сніданок з сиром чамі, фініковим сиропом або медом.

Балаліт
Ще одна традиційна страва для сніданку є тандемом омлету і солодкою вермішелі з шафраном, кардамоном і рожевою водою.

Мачбус
Найпопулярніша страва з рисом – це мачбус. Крупу готують у пряному бульйоні з-під другого головного інгредієнта – баранини, курки чи риби. Доповнюють страву гвоздика, кардамон, коріандр, кориця, сушені лимони, куркума, інколи ж і шафран.

Узі
Інша смачна страва на основі рису – узі. Тут цвях програми - повільно приготовлена гомілка ягняти. Крупу та м'ясо прикрашають колотий горох, цибулю, родзинки та кедрові горіхи. Серед спецій фігурують кардамон, кориця, сушений лимон, шафран і не лише.

Локма
Кульки з тіста, обсмажені у фритюрі, - хрусткі зовні та м'які усередині. Перед подачею купаються у фініковому сиропі та посипаються зернами кунжуту.

Платинова Буковина, Чернівці

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