Страви еміратської кухні, які варто спробувати- 13.03.2024 11:33
Ресторан еміратської кухні - не найочевидніший пункт для Дубая, який рясніє проектами на будь-який смак. Але якщо длубати роли в Zuma не хочеться, і допитливий розум не дає спокою, вирушайте знайомитися з традиційними стравами.
Чебаб
Золотисті млинці з куркумою та шафраном. Подаються на сніданок з сиром чамі, фініковим сиропом або медом.
Балаліт
Ще одна традиційна страва для сніданку є тандемом омлету і солодкою вермішелі з шафраном, кардамоном і рожевою водою.
Мачбус
Найпопулярніша страва з рисом – це мачбус. Крупу готують у пряному бульйоні з-під другого головного інгредієнта – баранини, курки чи риби. Доповнюють страву гвоздика, кардамон, коріандр, кориця, сушені лимони, куркума, інколи ж і шафран.
Узі
Інша смачна страва на основі рису – узі. Тут цвях програми - повільно приготовлена гомілка ягняти. Крупу та м'ясо прикрашають колотий горох, цибулю, родзинки та кедрові горіхи. Серед спецій фігурують кардамон, кориця, сушений лимон, шафран і не лише.
Локма
Кульки з тіста, обсмажені у фритюрі, - хрусткі зовні та м'які усередині. Перед подачею купаються у фініковому сиропі та посипаються зернами кунжуту.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.03.2024 14:36
- 13.03.2024 11:48
- 12.03.2024 20:58
- 12.03.2024 19:18
- 12.03.2024 19:15
- 12.03.2024 15:38
- 12.03.2024 12:24
- 11.03.2024 18:57
- 11.03.2024 14:43
- 11.03.2024 14:06