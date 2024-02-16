ДБР викрило посадовця департаменту Укртрансбезпеки, який систематично вимагав кошти від підприємців Вінниччини

- 28.02.2024 11:03
ДБР викрило посадовця департаменту Укртрансбезпеки, який систематично вимагав кошти від підприємців Вінниччини

 Підрозділ ДБР, за підтримки СБУ, розкрив факт корупції серед посадовців департаменту Укртрансбезпеки, що діяв у Вінницькій області. Цей старший державний інспектор регулярно вимагав хабарі від місцевих підприємців за обіцянку не створювати перешкод у їхній діяльності.

Починаючи з серпня 2023 року, цей чиновник підходив до керівників підприємств та пропонував їм взамін фінансової вигоди забезпечити безперешкодну перевезення товарів. Він також вказував на готовність "закривати очі" на деякі правопорушення. Однак, він погрожував додатковими перевірками транспорту та іншими проблемами у випадку відмови від співпраці.

Він встановив стандартну ціну за свою "послугу" у розмірі 10-20 тисяч гривень щомісяця за один вантажний автомобіль, залежно від кількості авто. Він також складав базу даних номерів вантажівок, які були виключені з перевірок або включені до "чорного списку".

За оперативною інформацією, незаконні доходи цього посадовця складали щонайменше 200 тисяч гривень щомісячно.

25 лютого 2024 року правоохоронці затримали його "на гарячому" під час отримання хабара від підприємця. Чиновникові повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Справу про порушення закону керує Вінницька обласна прокуратура. Нагадаємо, що 27 лютого працівники ДБР також розкрили випадок хабарництва з перевізників керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Через 100 років Європи у тому вигляді, в якому вона є зараз, просто не буде Зменшувана народжуваність стосується не тільки України та Європи, а й
- 28.02.2024 12:04
Сильний землетрус стався у Туреччині Землетрус магнітудою 4,6 стався у Туреччині.
- 27.02.2024 20:17
За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця Поліцейські зібрали докази вини 54-річного жителя Чагорської громади
- 27.02.2024 13:30
Підвищення податків наразі не розглядається в українській владі Питання підвищення податків наразі не розглядається в українській владі, щоб
- 27.02.2024 13:08
Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини Тіла двох поліцейських були витягнуті з-під завалів, а
- 26.02.2024 15:49
Що таке антифрод? Шахраї 2023 року вкрали у клієнтів банків — у 1,5 разу більше, ніж
- 26.02.2024 15:27
Event Videographer London In the vibrant city of London, where history meets
- 22.02.2024 12:46
Набір охочих долучитися до відновлення деокупованих територій триває На поточний момент, в кадровий резерв для державної служби на ДОТ
- 20.02.2024 11:33
Майже 20 тисяч молодят подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал Дія Найбільше онлайн-заяв подали мешканці Києва,
- 19.02.2024 18:39
У Чернівецькому районі чоловік намагався підкупити поліцейських: розпочато розслідування 35-річний житель села Верхні Петрівці, щоб уникнути адміністративної
- 16.02.2024 12:22

Всі новини