



ДБР викрило посадовця департаменту Укртрансбезпеки, який систематично вимагав кошти від підприємців Вінниччини - 28.02.2024 11:03

Підрозділ ДБР, за підтримки СБУ, розкрив факт корупції серед посадовців департаменту Укртрансбезпеки, що діяв у Вінницькій області. Цей старший державний інспектор регулярно вимагав хабарі від місцевих підприємців за обіцянку не створювати перешкод у їхній діяльності.

Починаючи з серпня 2023 року, цей чиновник підходив до керівників підприємств та пропонував їм взамін фінансової вигоди забезпечити безперешкодну перевезення товарів. Він також вказував на готовність "закривати очі" на деякі правопорушення. Однак, він погрожував додатковими перевірками транспорту та іншими проблемами у випадку відмови від співпраці.

Він встановив стандартну ціну за свою "послугу" у розмірі 10-20 тисяч гривень щомісяця за один вантажний автомобіль, залежно від кількості авто. Він також складав базу даних номерів вантажівок, які були виключені з перевірок або включені до "чорного списку".

За оперативною інформацією, незаконні доходи цього посадовця складали щонайменше 200 тисяч гривень щомісячно.

25 лютого 2024 року правоохоронці затримали його "на гарячому" під час отримання хабара від підприємця. Чиновникові повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Справу про порушення закону керує Вінницька обласна прокуратура. Нагадаємо, що 27 лютого працівники ДБР також розкрили випадок хабарництва з перевізників керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області.

Платинова Буковина, Чернівці

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