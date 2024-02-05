Одним з пріоритетних завдань поліції Буковини залишається запобігання та протидія домашньому насильству

- 13.02.2024 14:30
Одним з пріоритетних завдань поліції Буковини залишається запобігання та протидія домашньому насильству

Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області систематично проводять з громадянами профілактичні заходи для попередження фактів домашнього насильства. Адже такі випадки не потрібно замовчувати, а потрібно негайно звертатися по допомогу.

Так, впродовж січня 2024 року до поліції Чернівецької області надійшло 547 заяв та повідомлень про вчинені правопорушення, пов’язані з домашнім насильством.

До адміністративної відповідальності правоохоронці притягнули 258 осіб та склали 377 протоколів за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Наразі на профілактичному обліку в поліції Чернівецької області за вчинення домашнього насилля перебуває 2630 осіб, з них 432 – жінки та 9 дітей кривдників, з яких 201 поставлено на облік в поточному році. З ними поліцейські постійно проводять профілактичні бесіди.

Кожний факт вчинення насильства співробітники поліції вивчають і відповідно реагують, а також проводять превентивні заходи спрямовані на запобігання такому негативному явищу.

З метою усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб, а також недопущення повторного вчинення таких дій поліцейські у 2024 році винесли 330 тимчасово заборонних приписи.

Працівники буковинської поліції закликають громадян не замовчувати факти насильства. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства чи стали свідком таких протиправних дій щодо своїх близьких, рідних, знайомих, звертайтеся до поліції на спецлінію 102.

Не будьте байдужими, вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть й життя.

 

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