Карта перекрытия дорог в Польше на протестах 24 января- 23.01.2024 18:01
В пятницу, 24 января, фермеры Польши собираются организовать блокировку дорог в различных регионах страны, выражая свой протест против импорта зерна из Украины. Данное решение было принято в знак противодействия по отношению к импорту украинского зерна, который, по их мнению, может негативно сказаться на сельском хозяйстве Польши и Европейского Союза. Какие дороги перекроютв ПОльше? Смотрите на карте
Представители аграрного сообщества планируют выйти на улицы, чтобы выразить свое недовольство не только в отношении импорта из Украины, но и в связи с предполагаемыми ограничениями производства в сельском хозяйстве. Возможно также блокирование польско-украинской границы.
Адриан Вавжиняк, представитель аграрной организации Solidarnośc, призвал фермеров и ассоциации сельского хозяйства в Польше присоединиться к протестам, запланированным на 24 января с 12:00 до 14:00. Национальный совет агропромышленных палат уже выразил поддержку предстоящим протестам.
Напоминаем, что Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши ранее высказала требование ввести квоты на украинский сахар и объявила о своем участии в общенациональной фермерской акции протеста, запланированной на 24 января 2024 года.
Карта перекрытия дорог.
Карта перекрытия дорог в Польше на протестах 24 января:
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