



Королева Данії Маргрете II зреклася престолу. Хто зійшов на трон? - 15.01.2024 13:43

Боже, бережи короля”: королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу. Хто зійшов на трон?

Фредерік X став королем Данії після того, як у неділю його мати, королева Маргрете II, офіційно зреклася престолу. Таким чином вона закінчила своє 52-річне правління, будучи довгостроково правлячим монархом в країні.

Крім того, Маргрете II стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу.

Останні слова королеви після того, як вона завершила процедуру зречення, були: "Боже, бережи короля".

Після сходження на престол кронпринц Фредерік носитиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, кронпринцеса Мері австралійського походження, відповідно, буде Її Високістю королевою Мері.

Платинова Буковина, Чернівці

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