Беспроводные наушники: какие бывают и что учесть при покупке?- 02.01.2024 18:16
Один из электронных устройств, внедрившихся в нашу повседневность, — беспроводные наушники. Их популярность не ограничивается только молодежью и аудиофилами. Например, правила дорожного движения запрещают использовать телефон за рулем, удерживая его в руке. Здесь беспроводные наушники приходят на помощь, позволяя отвечать на звонки при помощи сенсорной панели на стебле наушника, обеспечивая безопасность и избегая штрафов.
На рынке представлены разнообразные типы беспроводных наушников, включая:
- Вакуумные наушники-вкладыши, которые зафиксированы в ушном канале и могут иметь сенсоры для управления, либо выпускаются в форме "затычек".
- Полноразмерные наушники, включая AirPods Max от Apple, полностью покрывающие уши, обеспечивая изоляцию от окружающего шума.
- Накладные наушники, покрывающие лишь часть уха.
Среди этих видов наиболее востребованными являются вакуумные вкладыши. Они легкие, компактные, обеспечивают отличное звучание TWS (True Wireless Stereo) и поддерживают HI-RES AUDIO, обеспечивая высокое качество звука по всем частотам.
Среди популярных брендов беспроводных наушников можно выделить:
- AirPods от Apple: идеально работают с iPhone, хорошее качество звука, аутентичная упаковка и моментальное подключение к устройствам Apple.
- Samsung Galaxy Buds: отлично подходят для смартфонов Android и имеют более доступную цену.
- JBL: предлагает разнообразные модели, совместимые с разными операционными системами, обладают хорошей влагозащитой и приемлемой стоимостью.
Также на рынке представлены наушники от других популярных брендов, таких как OPPO, Huawei, Gelius, AIR MUSIC, Xiaomi, realme, Philips и другие. Перед покупкой удостоверьтесь, что модель совместима с вашим устройством.
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