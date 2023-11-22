



В Украине в 202г. из-за обстрелов России пострадали 11000 человек, 2000 погибли - 01.12.2023 10:33

В Украине в этом году из-за обстрелов России пострадали 11 тысяч человек, две тысячи погибли - Игорь Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине в 2023 году из-за российских атак пострадали 11 тысяч человек, две тысячи — погибли.

Об этом чиновник сообщил во время встречи с послами G7.

"За 11 месяцев оккупанты 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах. В результате 11 тысяч человек пострадали, две тысячи — погибли. Больше всего обстрелов в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", — рассказал Клименко.

Министр акцентировал внимание на документировании военных преступлений окупантов.

"Правоохранители зарегистрировали почти 101 тысячу таких фактов. Среди них - обстрелы, издевательства над мирным населением, депортация, незаконное лишение свободы", - отметил чиновник.

Что известно о военных преступлениях россиян в Украине

По состоянию на 3 августа текущего года Министерство внутренних дел Украины внесло в информационную подсистему "Воєнний злочинець" сведения о 232 131 человек, из них 197 857 - это российские военные.

Генпрокурор Украины 15 июля Андрей Костин сообщил, что украинские суды вынесли приговоры 53 военным РФ за совершенные военные преступления.

Платинова Буковина, Чернівці

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