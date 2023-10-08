Найпотворніша жінка у світі стала об'єктом глузувань через любові до своїх дітей

- 27.10.2023 13:27
Найпотворніша жінка у світі стала об'єктом глузувань через любові до своїх дітей


Жінки здатні багато чого заради того, щоб їхні діти жили в достатку. Мері Енн Беван витерпіла образи, приниження та глузування — лише заради того, щоб прогодувати свою родину. І якщо для цього потрібно було виступати на втіху публіки і назватися найпотворнішою жінкою у світі, вона готова була піти на це.

Мері Енн Вебстер народилася 1874 року в Лондоні. Вона мала велику родину, а умови її життя мало відрізнялися від тих, у яких виросли всі діти її соціального статусу. Мері була симпатичною дівчиною, у якої, напевно, було багато шанувальників. Мері Енн працювала медичною сестрою, а у 29 років вийшла заміж за Томаса Бевана. У пари досить швидко з'явилися діти: четверо малечі народилися один за одним.

Але материнство було затьмарене для Мері Енн несподіваною хворобою: у неї почали хворіти суглоби, з'явилися мігрені, а зір став слабшати. Змінювалася і зовнішність Мері Енн. Починалося все непомітно: обручка стала врізатися в палець, а черевики стали тісними. Очікувані проблеми у жінки, яка нещодавно народила, яка, крім усього іншого, мало спала і дбала про чотирьох дітей. Час минав, і зміни вже неможливо було не помічати чи списати на втому та материнство.

Її ніс і щелепа стали збільшуватися і лунати вшир, риси почали втрачати жіночність, і згодом обличчя все більше нагадувало чоловіче. У Мері Енн виявлялося рідкісне захворювання, пов'язане з порушенням функції передньої частки гіпофіза - акромегалія.

Містер Беван підтримував дружину – велика рідкість не лише для ХІХ століття. На жаль, як кажуть, біда не приходить одна. Через 11 років шлюбу Томас помер, і Мері Енн залишилася одна, без доходу, із чотирма дітьми на руках.

Це посилювалося тим, що люди на вулиці сміялися і знущалися з вдови, не роблячи знижок ні на її горі, ні на жалюгідне становище. Мері Енн була у розпачі, коли раптово почула про дивний (і досить принизливий) конкурс на найпотворнішу жінку у світі. Вона ніколи не пішла б на це, але запеклі часи вимагають відчайдушних заходів, і Мері Енн виграла. Отже, змогла подбати про своїх дітей.

На початку 20-х років Мері Енн отримала дивну пропозицію про роботу. У ті часи, у розквіт так званих сайд-шоу, люди з нетиповою зовнішністю могли заробити не своїми талантами, а завдяки визначним рисам. Так Мері Енн стала виступати в парку розваг «Дрімленд» на Коні-Айленді, де вбиралася в яскраві сукні, щоб наголосити на своїй мужоподібності. Її колегами стали сіамські близнюки, люди-гіганти та бородаті жінки. Принизливо було показувати себе на потіху публіці, але залишатися жебраком було ще болючіше — дітям треба було їсти.

На жаль, хворі на акромегалію рідко живуть довго, от і Мері Енн померла в 59 років, діти поховали її в Англії. До кінця своїх днів місіс Беван працювала у цирку, забезпечуючи свою сім'ю.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото: Twitter

Ключові слова: акромегалія

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