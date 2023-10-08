Сенат Румунії проголосував за створення Інституту підтримки інтеграції Молдови до Європейського Союзу- 23.10.2023 10:46
Сенат Румунії проголосував за створення Інституту підтримки інтеграції Молдови до Європейського Союзу
Сенат Румунії схвалив у понеділок законодавчу пропозицію щодо створення Інституту підтримки інтеграції Республіки Молдова до Європейського Союзу під час переговорів про вступ, повідомляє Agerpres.
Згідно з проектом, ініційованим групою парламентарів НЛП, це автономна адміністративна установа з правосуб'єктністю, роль якої полягає у наданні технічної допомоги публічним установам та органам влади в Республіці Молдова.
“Річні звіти інституту будуть направлені для інформації до двох палат парламенту. Управління забезпечує раду, що формується президентом інституту в ранзі державного секретаря та віце-президентом у ранзі заступника державного секретаря. Мандати обох розраховані на чотири роки і можуть бути продовжені лише один раз. Президент та віце-президент призначаються та відгукуються голосуванням більшості депутатів та сенаторів, які зібралися на спільному засіданні двох палат парламенту, на пропозицію парламентських груп”, – йдеться у проекті нормативного акту.
Законопроект обговорюватиметься у Палаті депутатів.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.10.2023 13:27
- 26.10.2023 11:35
- 26.10.2023 11:16
- 24.10.2023 12:01
- 24.10.2023 10:42
- 16.10.2023 15:25
- 16.10.2023 13:27
- 11.10.2023 14:12
- 09.10.2023 11:39
- 08.10.2023 16:42