Сенат Румунії проголосував за створення Інституту підтримки інтеграції Молдови до Європейського Союзу

- 23.10.2023 10:46
Сенат Румунії проголосував за створення Інституту підтримки інтеграції Молдови до Європейського Союзу

Сенат Румунії проголосував за створення Інституту підтримки інтеграції Молдови до Європейського Союзу

Сенат Румунії схвалив у понеділок законодавчу пропозицію щодо створення Інституту підтримки інтеграції Республіки Молдова до Європейського Союзу під час переговорів про вступ, повідомляє Agerpres.

Згідно з проектом, ініційованим групою парламентарів НЛП, це автономна адміністративна установа з правосуб'єктністю, роль якої полягає у наданні технічної допомоги публічним установам та органам влади в Республіці Молдова.

“Річні звіти інституту будуть направлені для інформації до двох палат парламенту. Управління забезпечує раду, що формується президентом інституту в ранзі державного секретаря та віце-президентом у ранзі заступника державного секретаря. Мандати обох розраховані на чотири роки і можуть бути продовжені лише один раз. Президент та віце-президент призначаються та відгукуються голосуванням більшості депутатів та сенаторів, які зібралися на спільному засіданні двох палат парламенту, на пропозицію парламентських груп”, – йдеться у проекті нормативного акту.

Законопроект обговорюватиметься у Палаті депутатів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: інтеграція Молдови до ЄС

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