Увага! У Дністровському районі на автодорозі Н-03 у межах села Недобоївці поліцейські частково перекриють рух транспорту

- 24.10.2023 10:42
Увага! У Дністровському районі на автодорозі Н-03 у межах села Недобоївці поліцейські частково перекриють рух транспорту

 Увага! У Дністровському районі на автодорозі Н-03 у межах села Недобоївці поліцейські частково перекриють рух транспорту
Сьогодні, 24 жовтня, у зв’язку з проведенням слідчого експерименту за фактом ДТП, в результаті якої один потерпілий травмувався, а інший від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні, у межах села Недобоївці з 16:00 протягом декількох годин буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги, де сталася ця аварія.

Слідчий експеримент проводитиметься на 324+650 кілометрі автодороги Н-03 сполучення «Житомир-Чернівці» (ділянка дороги від магазину «Агромаркет» до бару «Вітряк»).
Поліцейські тут перекриватимуть рух транспорту. Тому правоохоронці застерігають кермувальників про можливе ускладнення дорожнього руху у цьому напрямку. Відтак - водіям варто заздалегідь подбати про шляхи об’їзду цієї ділянки дороги.
Співробітники поліції просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Слідчий експеримент, Чернівці, Недобоївці

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