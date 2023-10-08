Увага! У Дністровському районі на автодорозі Н-03 у межах села Недобоївці поліцейські частково перекриють рух транспорту- 24.10.2023 10:42
Увага! У Дністровському районі на автодорозі Н-03 у межах села Недобоївці поліцейські частково перекриють рух транспорту
Сьогодні, 24 жовтня, у зв’язку з проведенням слідчого експерименту за фактом ДТП, в результаті якої один потерпілий травмувався, а інший від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні, у межах села Недобоївці з 16:00 протягом декількох годин буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги, де сталася ця аварія.
Слідчий експеримент проводитиметься на 324+650 кілометрі автодороги Н-03 сполучення «Житомир-Чернівці» (ділянка дороги від магазину «Агромаркет» до бару «Вітряк»).
Поліцейські тут перекриватимуть рух транспорту. Тому правоохоронці застерігають кермувальників про можливе ускладнення дорожнього руху у цьому напрямку. Відтак - водіям варто заздалегідь подбати про шляхи об’їзду цієї ділянки дороги.
Співробітники поліції просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.10.2023 13:27
- 26.10.2023 11:35
- 26.10.2023 11:16
- 24.10.2023 12:01
- 23.10.2023 10:46
- 16.10.2023 15:25
- 16.10.2023 13:27
- 11.10.2023 14:12
- 09.10.2023 11:39
- 08.10.2023 16:42