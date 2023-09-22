



Ізраїль офіційно перейшов у стан війни: дані щодо загиблих та постраждалих - 08.10.2023 16:42

Після початку бойових дій ізраїльський прем'єр Нетаньяху назвав те, що відбувається війною, а не військовою операцією, тепер це оголошено офіційно. ХАМАС заявила, що веде військову операцію під назвою "Буря Аль-Акси".

Кабінет безпеки Ізраїлю 7 жовтня проголосував за офіційне оголошення війни в країні, повідомляє The Times of Israel з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Так було дотримано вимоги Конституції країни, згідно з якою Ізраїль не може вступити у війну без рішення уряду.

За останніми даними, в Ізраїлі жертвами бойових дій стали понад 600 людей, поранено майже 2 тис.; у секторі Газа — понад 300 загиблих та понад 2 тис. постраждалих.

У ході боїв сили ХАМАСу частково перейшли на територію Ізраїлю, вони присутні на півдні країни. Тель-Авів оголосив евакуацію. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила вранці 8 жовтня про знищення близько 400 бойовиків ХАМАС, десятки було заарештовано.

Бойовики ХАМАС захопили заручників з-поміж учасників музичного фестивалю Nature Party, який проходив в ізраїльському місті Офакім, неподалік кордону сектору Газа.

Повідомляється, що на фестивалі електронної музики на півдні Ізраїлю неподалік кордону з Газою, ХАМАС убили понад 200 людей.

Відео з фестивалю транс-музики, зняте за кілька хвилин до атаки та після.

Понад 10 учасників музичного фестивалю Nature party було знайдено живими. Їм вдалося сховатися в кущах та ярах. Вони ховалися упродовж 30 годин.

А це, як стверджують, кадри полонених заручниць, взятих під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

У секторі Газа, як повідомили у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань, близько 20 тис. жителів були змушені залишити свої будинки та сховатися у сховищах через ізраїльські обстріли.

Підтримку Ізраїлю висловили США, Німеччина, Великобританія. Солідарність із ізраїльським народом висловило і керівництво Республіки Молдова. Китай назвав способом зупинити конфлікт "реалізацію рішення про дві держави та незалежність Держави Палестину".

Платинова Буковина

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