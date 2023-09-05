



Лаунчпад: що це і де можна ними скористатися? - 04.10.2023 14:46

Лаунчпад: що це і де можна ними скористатися?

Через високий попит людей на криптоіндустрію почали з'являтися launchpad: крипта тут доступна на ранньому етапі розвитку проєкту, коли її можна купити за мінімальну ціну. Платформи такого плану вигідні для обох сторін: розробники одержують фінансування свого стартапу, а інвестори знаходять нову криптовалюту, яку пізніше зможуть продати дорожче. Launchpad – це безпечний спосіб взяти участь у первинному розподілі токенів нового криптопроєкту без ризику для капіталу.

Що таке лаунчпад криптовалют?

Це краудфандингові майданчики, на яких блокчейн-проєкти збирають гроші для свого розвитку. Це, свого роду, посередники між криптостартапами та інвесторами. Користувачі, що вклали кошти на стадії розробки продукту, одержують токени – цінні криптоактиви, які мають права акціонера проєкту. У майбутньому ви зможете конвертувати ці токени у реальні послуги та товари. Крипто-лаунчпад для інвесторів вигідний тим, що можна придбати монети за ціною, яка набагато нижча за ринкову. А після зростання вартості ви зможете продати криптовалюту та заробити на різниці курсів. Після лістингу на криптобіржах та в ході розвитку проєкту ціна токенів почне зростати. Лаунчпад крипти передбачає захист користувачів. З цієї причини виникає необхідність проходження процедури KYC – перевірки особистості. Завдяки цьому між розробниками та інвесторами складаються довірчі відносини.

Де є доступ до лаунчпаду?

WhiteBIT – одна з найбільших криптобірж у Європі, яка може запропонувати не лише спотовий та ф'ючерсний ринок, а й багато інших сервісів. Популярний продукт компанії – Launchpad WhiteBIT. Криптобіржа є своєрідним посередником між криптопроєктами та інвесторами. Плюси роботи з цією криптоплатформою:

- Висока рентабельність проєктів і довго-, і короткостроковій перспективі.

- Інтеграція з екосистемою біржі, де токени WBT надають не лише право голосу за стартап, а й багато інших переваг.

- Зручний формат та чесний розподіл токенів криптопроєктів, якщо вони набирають достатньо голосів.

- Лаунчпад WhiteBIT – це високий рівень безпеки для обох сторін.

Щоб вкластися в цікавий стартап, перше, що вам потрібно зробити – зареєструватися та верифікуватися на криптобіржі. Після цього вам стане доступним весь функціонал майданчика. Наступний крок – купівля нативного токена криптобіржі WBT. Відправивши WBT до Holding, ви можете брати участь у лаунчпаді шляхом голосування. Якщо проєкт набирає достатньо голосів від користувачів, він потрапляє на біржу, а його токени розподіляються між учасниками. Інакше інвестована криптовалюта повертається на Основний баланс.

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