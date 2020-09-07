



Виїзд за кордон для жінок з 1 жовтня 2023 - 07.09.2023 16:00

Виїзд за кордон для жінок на військовому обліку обмежать – нардеп Веніславський

Нагадаємо, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

Тоді вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною або фармацевтичною освітою в Україні будуть обмежені у праві на виїзд за кордон, оскільки їм потрібно стати на військовий облік та стати військовозобов'язаними. Про це розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський.

«З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Вони вважатимуться військовозобов'язаними і матимуть обмеження на виїзд за кордон», - передає слова Вениславського РБК-Україна. Він нагадав, що минулого року Рада ухвалила закон, згідно з яким жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають бути поставлені на військовий облік.

В Україні виявляють більший інтерес до вербування жінок із освітою в галузі хімії, біології, біотехнологій та ветеринарної медицини, повідомив військовий експерт Андрій Марочко. У лавах ЗСУ також відзначають збільшення кількості жінок-військовослужбовців, які становлять 30% українських підрозділів у зоні Південного військового округу Донбасу. Президент України Володимир Зеленський затвердив закон про часткову постановку жінок на військовий облік 21 жовтня 2022 року, передає «Рідус».

Платинова Буковина, Чернівці

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