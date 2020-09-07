Виїзд за кордон для жінок з 1 жовтня 2023

- 07.09.2023 16:00
Виїзд за кордон для жінок з 1 жовтня 2023

 

 Виїзд за кордон для жінок на військовому обліку обмежать – нардеп Веніславський

 

Нагадаємо, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

Тоді вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною або фармацевтичною освітою в Україні будуть обмежені у праві на виїзд за кордон, оскільки їм потрібно стати на військовий облік та стати військовозобов'язаними. Про це розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський.

«З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Вони вважатимуться військовозобов'язаними і матимуть обмеження на виїзд за кордон», - передає слова Вениславського РБК-Україна. Він нагадав, що минулого року Рада ухвалила закон, згідно з яким жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають бути поставлені на військовий облік.

В Україні виявляють більший інтерес до вербування жінок із освітою в галузі хімії, біології, біотехнологій та ветеринарної медицини, повідомив військовий експерт Андрій Марочко. У лавах ЗСУ також відзначають збільшення кількості жінок-військовослужбовців, які становлять 30% українських підрозділів у зоні Південного військового округу Донбасу. Президент України Володимир Зеленський затвердив закон про часткову постановку жінок на військовий облік 21 жовтня 2022 року, передає «Рідус».

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: выїзд жінок за кордон заборона 2023, виїзд жінок заборонено

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Мошенничество на предложениях заработка за просмотры видео в интернет Прочитайте наш материал про мошенничество и не попадитесь!!!
- 07.09.2023 16:24
Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток і єдиний реєстр призовників Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому.
- 07.09.2023 15:40
Пільгові наркотичні (психотропні) лікарські засоби в межах програм місцевих бюджетів почнуть відпускатися за е-рецептом Пільгові наркотичні (психотропні) лікарські засоби в межах програм місцевих бюджетів почнуть відпускатися за е-рецептом
- 07.09.2023 13:45
Кто может получить повестку повторно 2023? Если ВЛК проходили больше года назад...
- 05.09.2023 16:07
Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським атлетам виступати на міжнародних змаганнях Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським атлетам виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі, але лише в індивідуальних змаганнях.
- 05.09.2023 15:32
Міжнародна комісія ООН не знайшла доказів того, що Росія здійснює в Україні геноцид: Міжнародна комісія ООН не знайшла доказів того, що Росія здійснює в Україн
- 05.09.2023 15:25
Вейп і електронні сигарети знижують кількість сперматозоїдів та знижують сексуальне збудження Вейп і електронні сигарети знижують кількість сперматозоїдів у чоловіків і зменшують їх яиці, а також знижують сексуальне збудження, — дослідження У тих, хто щодня курить електронні сигарети, загальна кількість сперматозоїдів значно нижче, ніж у тих, хто не курить.Также у заядлих курильщиков більш низький шанс стати батьком.
- 04.09.2023 15:19
Індія готова вирушити до Сонця Через тиждень після того, як Індія стала першою державою у світі, яка успішно посадила апарат, що
- 01.09.2023 14:51
Буковинські оперативники викрили протиправну діяльність крадія-гастролера Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з колегами з Тернопільської
- 01.09.2023 14:16
1 вересня повідомлено про мінування всіх шкіл Києва ОВА : поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх шкіл міста
- 01.09.2023 12:52

Всі новини