



Переворот у Габоні: Заколотники призначили нового президента - 31.08.2023 13:00

Переворот у Габоні: Заколотники призначили нового президента на перехідний період

Передісторія: Переворот у Габоні. Військові скасували результати виборів та розпустили владні структури, у столиці стрілянина



Військові, які захопили владу в Габоні, призначили нового главу держави на перехідний період - командира Республіканської гвардії Габона генерала Бріса Оліги Нгему. Про це повідомила французька газета Le Monde із посиланням на заяву бунтівників в ефірі телеканалу Gabon24.

Першим наказом Бріс Оліги Нгему стало доручення відновити сигнали міжнародних радіо- і телевізійних каналів. "Крім того, президент перехідного періоду наполягає на необхідності збереження спокою та безтурботності та зобов'язується зберегти економічний інструмент, що гарантує соціальне процвітання", - пише видання.

Минулого тижня у Габоні відбулися президентські вибори, за підсумками яких вкотре переміг 64-річний Алі Бонго Ондімба (64,27% голосів). Його сім'я керує державою вже 56 років. 30 серпня військові Габона оголосили про захоплення влади та помістили президента Алі Бонго Ондімба під домашній арешт, а одного з його синів заарештували за держзраду.

Платинова Буковина, Чернівці

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