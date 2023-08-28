1 вересня повідомлено про мінування всіх шкіл Києва- 01.09.2023 12:52
Стало відомо про мінування всіх шкіл Києва
ОВА : поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх шкіл міста
Поліція Києва отримала інформацію про замінування одразу всіх шкіл столиці на 1 вересня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
«Щодо евакуації дітей та вчителів із приміщень рішення прийматиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та стежте за оновленням інформації», — йдеться у повідомленні.
Адміністрація міста додала, що ситуацію вирішують співробітники правоохоронних органів, за потреби буде залучено підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Раніше у Києві через повідомлення про мінування лікарні довелося евакуювати понад 200 осіб медперсоналу. У результаті з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим, вибухівку не виявили.
Усі середні школи Києва «замінували» 1 вересня
Поліція Києва 1 вересня отримала дані щодо мінування всіх середніх шкіл міста
Поліція Києва отримала 1 вересня інформацію щодо мінування всіх середніх шкіл у місті.
«Співробітники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС (державної служби з надзвичайних ситуацій – ред.) залучатимуться у разі потреби», — заявили в адміністрації.
У повідомленні також йдеться, що рішення про евакуацію учнів та вчителів із приміщень приймається безпосередньо адміністрацією навчальних закладів та правоохоронцями.
На початку серпня повідомлялося, що українських дітей у школах навчатимуть управлінню дронами та орієнтуванню на місцевості. У навчальних закладах із вересня запустять оновлену дисципліну «захист України». Перед використанням програми вчителя пройдуть необхідне навчання.
«Якісна домомедична допомога, мінна безпека, управління дронами та орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит», – розповів міністр освіти України Оксен Лісовий.
Джерело: Фото ілюстрація
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