



1 вересня повідомлено про мінування всіх шкіл Києва - 01.09.2023 12:52

Стало відомо про мінування всіх шкіл Києва

ОВА : поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх шкіл міста

Поліція Києва отримала інформацію про замінування одразу всіх шкіл столиці на 1 вересня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«Щодо евакуації дітей та вчителів із приміщень рішення прийматиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та стежте за оновленням інформації», — йдеться у повідомленні.

Адміністрація міста додала, що ситуацію вирішують співробітники правоохоронних органів, за потреби буде залучено підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Раніше у Києві через повідомлення про мінування лікарні довелося евакуювати понад 200 осіб медперсоналу. У результаті з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим, вибухівку не виявили.

Усі середні школи Києва «замінували» 1 вересня

Поліція Києва 1 вересня отримала дані щодо мінування всіх середніх шкіл міста



Поліція Києва отримала 1 вересня інформацію щодо мінування всіх середніх шкіл у місті.

«Співробітники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС (державної служби з надзвичайних ситуацій – ред.) залучатимуться у разі потреби», — заявили в адміністрації.

У повідомленні також йдеться, що рішення про евакуацію учнів та вчителів із приміщень приймається безпосередньо адміністрацією навчальних закладів та правоохоронцями.

На початку серпня повідомлялося, що українських дітей у школах навчатимуть управлінню дронами та орієнтуванню на місцевості. У навчальних закладах із вересня запустять оновлену дисципліну «захист України». Перед використанням програми вчителя пройдуть необхідне навчання.

«Якісна домомедична допомога, мінна безпека, управління дронами та орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит», – розповів міністр освіти України Оксен Лісовий.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

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