



Гра Ліла онлайн з проводником - 21.08.2023 15:02

Гра Ліла онлайн, гра. Ліла з проводником онлайн в Україні

Гра Ліла - трансформаційна гра самопізнання: правила, запити та результати



Гра Ліла – давня та відома трансформаційна гра самопізнання. За найскромнішими підрахунками її вік налічує 2000 років. І всі ці роки люди різного віку та статусів грають у цю приголомшливу гру життя.

Гра Ліла допомагає знайти відповіді на всі питання, знайти свій шлях, а також досягти своїх справжніх цілей і бажань.

Такий спосіб самопізнання цікавий та захоплюючий, а ще неймовірно ефективний. Життя буквально ділиться на «до» та «після» гри. Що ж за магія відбувається під час гри? Ви дізнаєтесь у цій статті.

Як і будь-яка інша гра, Ліла перш за все виконує свою пряму функцію розважає. Але це не просто настільна гра. Крім приємного дозвілля, за допомогою Ліли можна вирішити особистісні та психологічні труднощі. А ще вона здатна показати шлях духовного розвитку для кожної людини.



Проводить гру Ліла онлайн ментор Вікторія - відомий психолог експерт, багаторічна ведуча трансформацийних ігор.

Для запису на гру Ліла напишіть зараз в телеграм



Вартість індивідуального формату 3500 гривень (тривалість 2-3,5 годин)



Оплатити можливо зараз тут

Це не чарівна пігулка, тут немає готових рішень та шаблонів. Ліла допомагає самовдосконалюватись. З її допомогою можна почути тишу:

зупинити нескінченний потік думок,



отримати свої відповіді,



прожити різні стани,



а також побачити непрості ситуації з різних боків, обравши позицію спостерігача.



Гра дозволяє краще розібратися в собі, провести аналіз своїх дій та вчинків упродовж усього життя.

Хто в основному приходить на гру:

ті, хто зіткнувся з проблемами чи труднощами у різних сферах життя та готові робити дії, щоб змінити ситуацію;

ті, у кого у житті все рівно, немає проблем, але щастя та радості теж немає. Все ніби втратило всякий сенс, начебто все є, а всередині пусто;

ті, кому цікаво, хто відкритий всьому новому, досвіду, знанням, прагне рости та розвиватися.

Ефективний самоаналіз: 24 питання, які пробуджують справжнього тебе

Запити на гру Ліла

Перед початком гри необхідно сформулювати запит або поставити ціль на гру. Важливо, щоб запит був конкретним, відбивав реальну мету чи був справжнім бажанням і прагненням душі.

Запити можуть бути різними з будь-якої сфери життя, у тому числі і глобальні — призначення або місія в житті. Ось одні з прикладів найпоширеніших запитів:

Які кроки мені потрібно зробити для виконання мого призначення?



Які завдання стоять переді мною, щоб побудувати чи налагодити стосунки?



Що я маю зробити, щоб вилікуватися від своєї хвороби?



Як я можу подолати свої страхи, тривоги та сумніви?



Що мені потрібно зробити, щоб вийти на новий рівень доходу, розвитку?



Як навчиться приймати, кохати, поважати?



Від того, як сформульований запит залежатиме і процес гри. Використання мною коучингового підходу при веденні гри полегшує формулювання запиту, і ви швидко і легко починаєте грати. Важливо не змінювати запит у процесі гри. Один запит – одна гра.

Правила гри Ліла

Грати в цю гру можна як одному, так і компанії. Найважливіше — розслабитись, запастися смачним безалкогольним напоєм чи водою та відпустити всі очікування.

Ігрове поле складається з 72 клітин. Кожна клітка має свою назву. Значення кожної клітини описується одним із станів буття. Для того, щоб «народитися» в грі і почати пересуватися по полю, необхідно викинути 6 на гральному кубику. Тоді ви переміщаєтеся в клітинку 6 - "помилка" і Гра почалася!

На ігровому полі є стріли, що піднімають вгору - це ресурсні стани та дії, а також змії, що опускаються вниз - стани спустошують, що позбавляють нас енергії діяти і сприяють стражданням. У процесі гри ви можете виявити, що потрапляєте на одні й ті самі стріли та змії, начебто ходите замкненим колом. Важливо відстежувати свій стан у процесі гри, вивчати роз'яснення значень кожної клітини, якщо вони повторюються.

Мета гри - досягти Космічної свідомості, клітини під номером 68, але багато хто в прагненні швидше закінчити гру перескакує заповітну клітину і опиняється на клітинах 69, 70 або 71. Це означає, що не на всі питання ви отримали відповіді і вам необхідно повернутися на Землю, щоб закінчити гру.

гарний ведучий гри ліла, гра Ліла грати онлайн, гра ліла з проводником, гра Ліла онлайн, гра Ліла онлайн Австрія, гра Ліла онлайн Німеччина, гра Ліла онлайн Польща, гра Ліла онлайн США, гра Ліла онлайн Україна, де краще грати в гру Ліла, з ким краще грати в Лілу, ЛІЛА онлайн мощна гра Ліла, проводник гра Ліла

гра Ліла: трансформація особистості

З Лілою можна зустрітися лише тоді, коли ви до неї готові і коли вона потрібна. Ви просто це відчуєте, як колись це відчула і я, всім тілом. Кожна гра відкриває мене з нового боку і як гравця з конкретним запитом, так і як ведучу.

Трансформації, що відбуваються під час гри, а особливо після – вражають! Одна гра може замінити роки особистого опрацювання, ви ознаєте безліч інсайтів і довгоочікувані відповіді.

Я з радістю супроводжую як ведучу в цей дивовижний світ трансформацію кожного, хто готовий і відкритий. Я проводжу ігри офлайн для мешканців Липецька та області, а також онлайн для бажаючих із будь-якої точки світу!

Використовуйте трансформаційну гру самопізнання Ліла для розваги, покращення свого життя, досягнення цілей та завдань! Всім добра, любові та світла!

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини