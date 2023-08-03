



У Дністровському районі повідомили про підозру буковинцю у використанні підроблених документів - 23.08.2023 11:53

Поліцейські відділу поліції № 2 (м. Хотин) у селі Ворничани зупинили 56-річного жителя села Каплівка за порушення Правил дорожнього руху. Водій під час перевірки документів пред’явив буковинським правоохоронцям фальшивий документ на перевезення вантажу.

Під час досудового розслідування дізнавачі поліції з’ясували, що буковинець використовував фальшиві документи для перевезення гравійно-піщаної суміші на автомобілі «ЗІЛ» (чоловік особисто підробив дату випуску дозвільного документу на вантаж).

Наразі дізнавачі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 і 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вилучені документи поліцейські направили для проведення відповідної експертизи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Дністровська окружна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства, за вчинення таких протиправних дій передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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