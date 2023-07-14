



Чи правда, що через подряпини від кішок може розвинутися шизофренія? - 14.07.2023 22:35

Буває, що коти дряпають своїх господарів до крові. При цьому до організму можуть потрапити патогенні бактерії. Але наскільки серйозними можуть бути наслідки зараження ними?

Чи правда, що через подряпини від кішок може розвинутися шизофренія

Нерідко кішки дряпаються, захищаючи себе. Це нормальне явище, і багато господарів цих хижаків вже звикли до таких ран. У деяких випадках, коли тварина налаштована агресивно, а не просто грає, вона може прокусити шкіру до крові. Через це в кров можуть потрапити патогенні бактерії з котячих пазурів, які потім поширюються по всьому організму.

Однією з таких бактерій є Bartonella henselae, а захворювання, що викликається їй, носить назву лихоманки від котячих подряпин. Найчастіше збудник захворювання знаходиться у слині, сечі, на лапах та пазурах кішок, і передається від кошенят віком до 12 місяців. Бактерія проникає у кров, звідки потрапляє у регіонарні лімфовузли та викликає запалення.

З лімфовузлів патогени починають поширюватися по всьому тілу, утворюючи в них гранульоми та викликаючи запальні процеси. Бактерії під час своєї життєдіяльності виділяють токсини, які викликають симптоми загальної інтоксикації та алергічні реакції. Bartonella henselae можуть вражати очі, нервову систему, печінку, селезінку, серце, рідше легені та кишечник.

Але недавно лікарі зафіксували випадок, коли цей збудник викликав у підлітка симптоми, дуже схожі на шизофренію. Хлопчик був здоровий, але в якийсь момент у нього з'явилися галюцинації, марення, нав'язливі ідеї, манія переслідування і потяг до суїциду - симптоми шизофренії. У пацієнта спостерігалися спалахи невмотивованої агресії, з'явилися фобії, яких раніше не було, та панічні атаки. Через кілька місяців у нього з'явилися задишка, прискорене сечовипускання, слабкість та часті головні болі.

Після кількох місяців консультацій та аналізів лікарі нарешті з'ясували, що причиною дуже схожого на шизофренію стану була бактерія Bartonella henselae. Гарячка від котячих подряпин виявилася на такій запущеній стадії, що знадобилася комбінація антибіотиків, щоб вилікувати це захворювання. Через півроку після терапії хлопчик повернувся у нормальний стан і навіть знову пішов на заняття з фехтування.

У виникненні такої хвороби тварини, звісно, не винні. Не змушуйте кішку випускати пазурі і дряпати вас до крові.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини