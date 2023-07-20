В Монобанке произошел масштабный сбой

- 20.07.2023 15:26
В Монобанке произошел масштабный сбой

В Монобанке произошел масштабный сбой

20 июля все пользователи обнаружили массовые проблемы с мобильным приложением Monobank. Многие клиенты беспокоят сбои, из-за которых не удается загрузить данные карт, а другим не удается совершить переводы.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский уже прокомментировал ситуацию, заявив о техничном сбое и извинившись за созданные неудобства. Однако причину этих проблем он не раскрыл.

Социальные сети засыпаны снимками с экранов ошибок, распространяемых пользователями. В некоторых случаях приложение Monobank не запускается вообще, в других – главная страница загружается, но выписки не доступны. Попытка перехода на другие вкладки приводит к бесконечной загрузке, после чего система требует повторной авторизации. Аналогичные проблемы наблюдаются при попытках произвести платежи. Пока не известно, сколько часов займет восстановление нормальной работы приложения.

Платинова Буковина, Чернівці

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