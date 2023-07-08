Шістьох туристів з Європи було заарештовано за зґвалтування 18-річної дівчини на популярному курорті

- 14.07.2023 14:18
Шістьох туристів з Європи було заарештовано за зґвалтування 18-річної дівчини на популярному курорті

Шістьох туристів з Європи було заарештовано за зґвалтування 18-річної дівчини на популярному іспанському курорті Майорка. Про це повідомляє The Associated Press.

За даними джерела, німецьких туристів було затримано поліцією району Плайя-де-Пальма після передбачуваного групового зґвалтування в номері готелю. Уточнюється, що всім підозрюваним від 20 до 21 року.

У матеріалі також йдеться, що туристка зустріла одного з німців у районі барів та нічних клубів, випила з ним та пішла до його номера. Постраждала повідомила поліцію, що пізніше намагалася залишити готель, але чоловіки, які були у кімнаті, не дозволили їй цього зробити та зґвалтували.

Зрештою туристці вдалося втекти і повідомити про те, що сталося адміністратору готелю, який викликав поліцію. Правоохоронці прибули на місце та затримали п'ятьох підозрюваних на місці. Шостий співучасник втік, але пізніше був знайдений і заарештований.

Як зазначає The Associated Press, за іспанським законодавством, за групове зґвалтування можна отримати до 15 років позбавлення волі.

Платинова Буковина, Чернівці

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