



Статистика Дерслужби зайнятості за І півріччі 2023 року - 11.07.2023 10:00

Державна служба зайнятості: основні показники діяльності у І півріччі 2023 року.



В умовах продовження воєнних дій на території України служба зайнятості докладає максимум зусиль для стабілізації ситуації на ринку праці. Це здійснюється, зокрема, шляхом реалізації низки урядових ініціатив, направлених на підтримку безробітних та роботодавців, а також шляхом надання вже традиційних послуг – з працевлаштування, професійного навчання, надання ваучера, організації громадських та суспільно корисних робіт тощо.

Протягом січня-червня 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористалися понад 445,3 тисячі громадян, з них 346 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного.

Нове робоче місце за сприяння служби знайшли 109 тисяч українців, з них 79,2 тис. – зареєстрованих безробітних.

Незмінною залишається тенденція високого попиту у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Роботодавці часто шукають досвідчених трактористів, водіїв, токарів, продавців, кухарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників.

Допомогу по безробіттю протягом І півріччя отримували 216,6 тисячі українців.

Професійне навчання за сприяння служби зайнятості проходили 14,6 тисячі безробітних, зокрема у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості – 8,4 тисячі слухачів.

Найчастіше навчання проводилось за професіями продавець, швачка, кухар, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, тракторист, електрогазозварник. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

Затребуваність професійного навчання для безробітних доведена практикою: 77% випускників працевлаштовуються за набутою спеціальністю.

Ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці отримали понад 6,6 тисячі громадян. У травні 2023 року було значно розширено перелік професій та спеціальностей, за якими може бути виданий ваучер (з 70 до 123 позицій). Наразі реалізована можливість подання заявки на сайті служби зайнятості на отримання ваучера онлайн.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 11,5 тис. осіб.

До «Армії відновлення» було долучено близько 27,3 тис. безробітних з 18 регіонів України.

Майже 50 тисяч роботодавців протягом півріччя співпрацювали зі службою зайнятості та надали інформацію про 172 тисячі вакансій. А на “Єдиному порталі вакансій”, який було створено спільними зусиллями Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи (Work. ua, robota. ua, novarobota. ua, PidBir, grc. ua, Jooble) восени минулого року, щодня розміщується близько 200 тисяч вакансій. Інформація на порталі оновлюється онлайн.

Тож, не зважаючи на складний період воєнного часу, служба зайнятості працює задля наближення перемоги.

Докладніше про ситуацію на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості на офіційному сайті.



Управління комунікацій

Державного центру зайнятості

www.dcz. gov. ua

prpesu@gmail.com

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини