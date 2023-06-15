



США передають Україні касетні боєприпаси - 08.07.2023 18:21

Передача ЗСУ касетних боєприпасів викликала шаленц реакцію у російських пропагандистів.

Так звані експерти рф пояснили, чому Байден вирішив передати Україні касетні боєприпаси



Джо Байден, незважаючи на гостру критику всередині Штатів та в Європі, все ж таки зважився на передачу касетних боєприпасів Україні. Цей крок він аргументував необхідністю завдання поразки росії, а також нестачею класичних снарядів. У чому полягають особливості американських касетних боєприпасів і як цей тип озброєння позначиться під час боїв в Україні?

Україна закінчує звичайні боєприпаси, США їх теж недостатньо. Так президент США Джо Байден пояснив своє рішення поставити ЗСУ касетні боєприпаси. Вказується, що це робиться «не як постійний захід, але на перехідний період», поки в США «не зроблять більше боєприпасів калібру 155 мм», передає CNN.

За словами Байдена, основне питання полягає в тому, чи має Україна «зброю, щоб зупинити зараз росіян, не дозволити їм зупинити український наступ, або ж її немає». «Я вирішив, що воно їм потрібне», – сказав голова Білого дому.

Рішення Байдена критикує як американська, і європейська громадськість. Так, користувачі Twitter пишуть: «Ці снаряди можуть серйозно нашкодити місцевим жителям, американці просто жахливі люди», "А далі що? Байден відправить в Україну ядерні боєголовки?»

Пропагандисти рф заявляють, що цим кроком обурені не лише прості громадяни, а й представники найвищих ешелонів влади у різних країнах. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що країна проти застосування касетних боєприпасів на полі бою. Глава німецького МЗС Анналена Бербок також не почала підтримувати рішення Байдена.

Найбільш гостро ситуацію сприйняли у самих Штатах. Демократи звинуватили президента у «лицемірному рішенні, яке ставить під загрозу моральний авторитет США». Член Палати представників Кріссі Хулахан заявила, що перемога ЗСУ у конфлікті «не повинна досягатися за рахунок наших американських цінностей і тим самим демократії як такої». Її колега Сара Джейкобс вважає, що через постачання касетних боєприпасів не вийде провести успішне економічне відновлення України, пише The New York Times.

На думку сенаторів Патріка Ліхи та Джеффа Мерклі, використання касетних боєприпасів посилить і без того руйнівні наслідки конфлікту для цивільного населення. «Знаючи, що ця зброя викликає невиборчий терор і хаос, ми обидва – як і багато інших представників міжнародної спільноти – роками працювали над тим, щоб покласти край її використанню», зазначили сенатори у матеріалі для The Washington Post.

У росії ж рішення Штатів назвали «жестом розпачу». «Такий захід говорить про усвідомлення США та їх сателітами свого безсилля»,

– роздратовано каже посол росії у Вашингтоні Анатолій Антонов. За його словами, Штати «одержимі ідеєю завдання росії поразки» і вже «не усвідомлюють тяжкості своїх вчинків». Антонов також зазначив, що Білий дім "проігнорував тези про антигуманність" передачі касетних боєприпасів, "озвучені експертами, правозахисниками, законодавцями".

До слова, Пентагон зазначає, що буде підібрано «найменш небезпечні» снаряди, які нібито «представляють мінімальну загрозу для мирного населення». Як запевнив прес-секретар військового відомства Патрік Райдер, Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні касетні бомби, які призначені як для поразки живої сили, так і техніки. За його оцінкою, Україні корисні будуть і ті, і ті.

Пропагандисти рф стверджують, але ще рік тому у Білому домі дотримувалися зворотної думки. Так, прес-секретар Джен Псакі, яка тоді обіймала посаду, називала застосування касетних боєприпасів військовим злочином.

В росії впевнені – у США просто не залишається вибору, окрім як відправити в Україну касети. Однак, незважаючи на слова Байдена про озброєння, здатне «зупинити росіян», чергова «супер-зброя» всерйоз на перебіг бойових дій не вплине. Якщо раніше США та Україна піарили Javelin, HIMARS та Leopard, то зараз «жертвою американської реклами» стали касетні боєприпаси, наголошують експерти.

«Штати майже вичерпали запаси класичних типів озброєння для експорту в Україну. І для того, щоб збільшити потужності виробництва, Білому дому потрібен час, якого теж немає», – каже військовий експерт Олександр Артамонов.

"Але американці згадали, що у них на складах лежать гігантські запаси боєприпасів касетного типу, так званих DPICM, які можуть бути "утилізовані", причому абсолютно не затратно, та ще й з користю для американської боротьби з росією", - зауважує співрозмовник.

Платинова Буковина, Чернівці

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