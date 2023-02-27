



Когда Вашингтон и политики поняли, что Россия точно вторгется в Украину? - 02.03.2023 14:10

Журнал Политико.

Первая в истории устная история о том, как высшие официальные лица США и Запада увидели тревожные признаки сухопутной войны в Европе, их отчаянные попытки остановить ее — и момент, когда путин действительно пересек границу.

Эта устная история была составлена ​​писателем и историком ГАРРЕТОМ М. ГРАФФОМ на основе десятков часов интервью репортеров по национальной безопасности с более чем 30 ключевыми деятелями правительства США. и ответ западных союзников. (Дополнительные интервью предоставили Джек Бланшар, Графф и Мэгги Миллер.)

Российское вторжение в Украину ровно год назад было настолько шокирующим, насколько это было ясно предвидено. Беспощадные бомбардировки украинских городов, сотни тысяч солдат и десятки танков, которые пересекли границу 24 февраля 2022 года, последовали за месяцами роста напряженности и беспокойства и стали, возможно, самым большим внешнеполитическим испытанием для администрации Байдена. .

Почти за год до этого у официальных лиц США и Запада были признаки того, что грядет: подозрительное наращивание российских войск, разведданные о планах Кремля, заявления самого президента Владимира Путина. Эти чиновники поднимали все более конкретные тревоги общественности, некоторые из которых были основаны на новой новой стратегии быстрого рассекречивания и обнародования разведывательных данных почти в реальном времени, и предпринимали отчаянные попытки предотвратить войну, даже когда становилось все более и более очевидным, что Путин решил вторгнуться.

События в Восточной Европе в 2021 и 2022 годах, произошедшие как раз в тот момент, когда мир вышел из пандемии Covid-19, также развернулись на напряженном геополитическом фоне: в 2014 году Россия уже захватила Крым у Украины и ведет боевые действия российских нерегулярных войск без опознавательных знаков. , известные как «зеленые человечки», дестабилизировали восточную Украину и привели к затяжной войне на низком уровне, которая продолжается до сих пор. Тем временем летом 2021 года Соединенные Штаты столкнулись с собственным вызовом: хаотичным и противоречивым завершением почти 20-летней войны в Афганистане.

Это история стратегии администрации Байдена и ее реакции на надвигающееся российское вторжение — битва за убеждение скептиков и сплочение иностранных союзников перед лицом почти немыслимой угрозы, которая продолжает сотрясать мир и сегодня. Все звания и воинские звания представлены на основе ролей, которые спикеры занимали в феврале 2022 года, а интервью были сжаты и отредактированы для ясности.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СКОТТ БЕРРИЕР , директор Разведывательного управления Министерства обороны : Предполагается, что разведывательное управление должно быть главным в вооруженных силах по всему миру — как они организованы, обучены, оснащены, где они находятся, почему они воюют, когда они должны сражаться, какова их доктрина и что представляют собой их лидеры. Я очень долго думал о русских. Стратегия национальной обороны гласила: «Эй, основная угроза — это Китай, но Россия — это острая угроза». У меня всегда было это в глубине души — Россия потенциально очень, очень опасна.

ДЖОН ФАЙНЕР , заместитель советника по национальной безопасности, Совет национальной безопасности, Белый дом : Весной 2021 года мы начали наблюдать тревожное наращивание российских войск на границе с Украиной.

АВРИЛ ХЕЙНС , директор Национальной разведки : В период с апреля по март я видела, как она нарастала. Определенно был момент, когда я понял, что это не просто наращивание сил для дипломатического эффекта. Путин явно рассматривает военные действия на каком-то уровне. В тот момент единственной военной акцией, которая казалась правдоподобной, было гораздо меньшее вторжение.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН , советник по национальной безопасности Белого дома : Это было очень тревожно, потому что это не соответствовало историческим нормам. Другого правдоподобного объяснения тому, что они задумали, не было.

ДЖОН ФАЙНЕР: По понятным причинам, учитывая историю 2014 года, учитывая продолжающийся с тех пор конфликт, это вызвало серьезные опасения по поводу их намерений.

ГЕНЕРАЛ ПОЛ НАКАСОНЕ , директор Агентства национальной безопасности и командующий Киберкомандованием США : Мы знали, что они не собирались вторгаться в апреле 2021 года. Почему мы знаем, что это были учения? Потому что разведывательное сообщество США действительно знает, когда Россия проводит учения, и это были учения.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН: Частично мотивирующим импульсом для внесения предложения о саммите в Женеве [в июне 2021 года] была попытка создать альтернативный путь, который включал бы деэскалацию Россией вокруг Украины и наши попытки внести некоторую стабильность — не только в США. -Отношения с Россией, но стабильность в более широкой ситуации с Украиной. Когда президент Байден встретился с президентом Путиным в Женеве, очевидно, что главной темой этого визита были атаки программ-вымогателей и киберпространство , но значительное количество дискуссий за закрытыми дверями касалось Украины.

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ

выборы-2020-трамп-25050.jpg

Ослабление контроля Трампа над Республиканской партией определяет кампанию в начале 2024 года

Мнение | Республиканцы не могут дождаться, когда Трамп рухнет

Байден не наложит вето на усилия Республиканской партии по отмене уголовного закона округа Колумбия

Walgreens не будет распространять таблетки для аборта в некоторых штатах, где они остаются законными

Трамп готов к празднику любви CPAC или к лицу. Между ними нет.

Президент Джо Байден смотрит на президента России Владимира Путина в профиль, пока Путин говорит.

Президент Джо Байден и президент России Владимир Путин встречаются во время саммита США и России в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года. | Фотография бассейна Питера Клаунцера

ДЖОН ФАЙНЕР: Был период, предшествовавший саммиту и сразу после него, когда русские, казалось, отводили часть сил.

ЭМИЛИ ХОРН , пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома : Этот непосредственный кризис оказался диффузным.

АВРИЛ ХЕЙНС: Произошло множество событий, которые понизили температуру у всех.

ЭМИЛИ ХОРН: Было ощущение, что «это еще не конец», когда мы уезжали из Женевы. Думали ли мы, что в ближайшие полгода в Европе будет война, когда уходили с той встречи? Нет, я не думаю, что кто-то мог бы предсказать это в самолете, летя домой. Но очень скоро после этой встречи Путин выступил со своим манифестом.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН: Летом Путин опубликовал длинную статью об Украине. Его риторика стала заметно меняться на публике. В этот момент наша антенна поднялась выше. Что-то менялось в его сознании.

«Летом Путин опубликовал длинную статью об Украине. Его риторика стала заметно меняться на публике».

— ДЖЕЙК САЛЛИВАН

Джейк Салливан

ЭНТОНИ БЛИНКЕН , госсекретарь США : Грозовые тучи начали собираться за много месяцев до вторжения.

АВРИЛ ХЕЙНС: Тогда мы начали видеть это новое наращивание.

ДАМА КАРЕН ПИРС , посол Великобритании в США, Вашингтон : Что-то было не так.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ , председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона : Мы вышли из Афганистана к 31 августа, и там были запланированы российские учения под названием «Запад», и они начали собирать войска для учений в сентябрьские сроки. Примерно тогда мы поняли, что это странно; по своим масштабам и размаху оно было намного больше, чем в предыдущем году.

ВИЦЕ-АДМИРАЛ ФРЭНК УИТВОРТ , начальник отдела разведки (J-2), Объединенный штаб Пентагона : Некоторые разведывательные данные стали весьма убедительными.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СКОТТ БЕРРИЕР: Здесь есть группа аналитиков, которые являются специалистами в области военной разведки — это то, чем они занимаются. Их счастливое место - делать оценки по боевому порядку и многое другое. Когда вы видите количество вещей, которые русские двинули на Украину, и когда они это сделали, это довольно важный показатель.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: В сентябре они пришли ко мне с этой картой и положили ее на мой стол; они объяснили, это было другое, сэр, это выглядит иначе, это больше по размеру и масштабу и размаху, расположению, составу сил и т. д. Мы говорили, может быть, час. Я задал им кучу вопросов — на следующий день они возвращаются. Они разобрались во многих деталях. Я говорю: «Хорошо, давайте посмотрим, что скажет остальная часть разведывательного сообщества».

Вверху: почетный караул русских солдат марширует с винтовками в руках, их отражения видны на мокрой земле. Внизу: в небе среди клубов дыма виден взрыв, внизу по полю разбросаны танки.

Кадры стратегических учений «Запад» в Нижегородской области России в сентябре 2021 года, которые проводились вооруженными силами России и Белоруссии. Масштабы учений дали руководителям американской разведки основания полагать, что Россия планировала вторжение в Украину. | Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны России через AP

БИЛЛ БЕРНС , директор Центрального разведывательного управления : Мы начали замечать в разведывательном сообществе США, включая ЦРУ, безошибочные признаки серьезного наращивания российской активности вдоль границ Украины, а также собирать разведданные, которые они планируют для того, что казалось новое крупное вторжение в Украину.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СКОТТ БЕРРИЕР: Для украинцев это выглядит очень, очень мрачно.

ЭРИК ГРИН , старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Белого дома : Я был поражен уверенностью и ясностью этой оценки со стороны IC [разведывательного сообщества]. Тревожные звоночки определенно прозвучали.

ДАЛИП СИНГХ , заместитель советника по национальной безопасности по международной экономике, Совет национальной безопасности, Белый дом : Мы думали, что удовлетворили его аппетит к территории, встретившись с ним в Женеве и попытавшись решить некоторые стратегические проблемы, которые он поднимал, но потом здесь. мы были снова, с еще большей силой.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: Потребовалось около недели или двух, чтобы составить картину действительно значительных и значительных российских сил. Затем я сказал: «Хорошо, нам нужно проинструктировать охрану». Мы еще не говорили, что это было вторжение. Мы просто знали, что это было по-другому.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: Мы видели не только сосредоточение сил на границах Украины, мы также — благодаря полученной информации — имели представление о том, что на самом деле думает и планирует российское руководство в отношении этих сил.

ЛОРА КУПЕР , заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии, Пентагон : Мы читали разведданные, которые убеждали нас в мотивах России — существенно дестабилизировать Украину, а затем, в конечном счете, вторгнуться в Украину.

АВРИЛ ХЕЙНС: Мы дергали за ниточки и постоянно находились в таком режиме: «Хорошо, но можно ли это интерпретировать с другой точки зрения? Есть ли другой способ думать об этом?»

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: Мы собрались, чтобы проинформировать президента. Мы провели брифинг в Овале, и это очень серьезный, очень мрачный брифинг. Вот сколько русских сил, вот численность, вот их боеспособность, вот их состав, вот диспозиция. Это численность украинских сил. Мы рассмотрели наиболее вероятные и наиболее опасные действия русских. Это, безусловно, привлекает всеобщее внимание.

АВРИЛ ХЕЙНС: Честно говоря, сначала было трудно поверить. Большинство людей сказали: «Правда? Масштабный военный вариант? Это кажется маловероятным!»

Аврил Хейнс

«Сначала трудно было поверить, если честно. Большинство людей сказали: «Правда? Масштабный военный вариант? Это кажется маловероятным!»

— АВРИЛ ХЕЙНС

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: Когда кто-то вроде меня говорит: «Эй, это самый опасный план действий — вы, вероятно, увидите пять полевых армий, идущих сюда, две здесь и пять там. Этому будет предшествовать значительное количество российских бомбардировок и ракетных ударов, и это будут самые ужасные боевые действия со времен окончания Второй мировой войны». Люди сидят и спрашивают: «С какой планеты только что пришел этот парень?» Я могу это понять, на самом деле.

ГЕНЕРАЛ ПОЛ НАКАСОНЕ: К 11 октября я уверен, что русские собираются вторгнуться в Украину. Преобладание интеллекта отличалось от всего, что мы когда-либо видели раньше.

ДАМА КАРЕН ПИРС: Несколько человек в нашей системе — из-за того, что [апрель] 2021 [наращивание] ни к чему не привело — думали, что это бряцание оружием, но не очень долго. Вся британская система не понадобилась много времени, чтобы подумать, что это будет вторжением. Мы думали, что это примет форму либо воздушного нападения на Киев, либо убийства руководства, а возможно, и того, и другого.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: В конце концов, осенью мы часто проводим брифинги [президента Байдена], потому что эта вещь становится все больше и больше и больше по размеру и масштабу.

ЛИЗ ТРАСС , министр иностранных дел Соединенного Королевства : Осенью угрозы явно усилились.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: С этого начался невероятно интенсивный период взаимодействия с миром, а также взаимодействия с русскими, чтобы попытаться помешать им делать то, что мы видели, и с остальным миром, чтобы предупредить их о том, что грядет.

ЭМИЛИ ХОРН: Вначале было три приоритета: поддержка Украины — ничего об Украине без Украины , поддержка НАТО и предотвращение войны с Россией.

ЭНН НОЙБЕРГЕР , заместитель советника по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям, Совет национальной безопасности, Белый дом : Это было действительно взрослением нашего киберсообщества — мы никогда раньше не мобилизовывались так в условиях геополитического кризиса. Это отражает степень, в которой киберпространство стало основной проблемой национальной безопасности. У Белого дома было три основных направления деятельности [в киберпространстве]: мы мобилизовались, чтобы оказать разнообразную помощь украинцам, мы мобилизовались с международным сообществом, и мы действительно мобилизовали правительство США и частный сектор в определенном смысле. мы никогда не делали раньше.

ДЖОН ФАЙНЕР: В международных делах очень редко можно получить такое четкое, безошибочное и заблаговременное предупреждение о крупном геополитическом событии. Чаще они просто случаются, и вы вынуждены карабкаться, реагировать и реагировать.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: Прошло 30 дней после выхода из Афганистана. Некоторые люди говорили, что вторжение в Украину было результатом ухода. Я не согласен. Очевидно, что вторжение планировалось до падения Афганистана.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН: Оглядываясь на 2021 год, кажется очевидным, что [Путин] все время играл с этой идеей, и его все больше и больше волновал будущий курс Украины. Он не проснулся однажды в сентябре-октябре и не решился на это. Шаги были там.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини