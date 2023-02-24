Пожежа на нафтобазі в Туапсі та безпілотнику над Бєлгородом. Що відомо- 28.02.2023 12:23
пожежа на нафтобазі "роснафти" у Білгороді,
Нагадаємо, пожежа також вдбулася на нафтобазі "Роснафти" у Білгороді, 1 квітня 2022 року
На нафтобазі в Туапсі Краснодарського краю сталася пожежа. Російські ЗМІ пишуть, що нафтобазу намагалися атакувати безпілотників. Схожі повідомлення прийшли в ніч на вівторок та з кількох інших російських регіонів.
Повідомлення про пожежу на вулиці Індустріальній, за даними влади Туапсе, надійшло близько другої години ночі. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів, до 3:00 пожежа була повністю загашена, стверджує міська адміністрація. Займання ніби відбулося в господарській споруді і не призвело до серйозних наслідків.
На вулиці Індустріальній, де сталася пожежа, розташовується НПЗ "Роснефти". Телеграми-канали Astra та Baza, посилаючись на повідомлення місцевих жителів, пишуть, що на території нафтобази з різницею в кілька секунд пролунали два вибухи.
У районі нафтобази в Туапсі було зафіксовано безпілотника.
Телеграм-канали, у тому числі Astra і Baza, посилаючись на власні джерела, стверджують, що територію нафтобази спробували атакувати два безпілотники, але вони вибухнули "за сто метрів від нафтосховища", пошкодивши будівлю бойлерної.
Місцева влада і "Роснефти" поки не коментують повідомлення про передбачувану атаку бази безпілотниками. Що могло спричинити пожежу на нафтобазі, не повідомляється.
У ніч на вівторок влада повідомила про знайдені у Білгороді уламки трьох безпілотників.
"Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі", – повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Мер Білгорода Валентин Демидов повідомив, що один із дронів залетів у вікно квартири.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у вівторок повідомив, що над Суражським районом було збито український безпілотний літальний апарат. Постраждалих та зруйнованих немає, заявив Богомаз.
Глава Адигеї Мурат Кумпілов також повідомив, що в республіці близько другої години ночі був зафіксований вибух у районі селища Новий. За словами Кумпілова, там звалився невстановлений літальний апарат. Рятувальники виявили у місці падіння дві вирви діаметром близько двох метрів.
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