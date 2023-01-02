У білорусії анонсували спільні з росією військові навчання- 08.01.2023 10:56
Міноборони білорусії анонсувало спільні з росією льотно-тактичні навчання
Прес-служба Міноборони білорусії анонсувала спільні з росією військові навчання. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал білоруського оборонного відомства.
Літно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил білорусії та російської федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(с), відбудуться з 16 січня до 1 лютого 2023 року.
Повідомляється, що в неділю, 8 січня, на територію білорусії вже прибула авіаційна складова з повітряно-космічних сил Російської Федерації.
Для проведення навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Республіки Білорусь.
6-7 січня у Міноборони України повідомлялося, що до білорусії прибув ешелон військової техніки із росії. Техніка входить до складу регіонального угруповання військ Союзної держави. 5 січня Міністерство оборони білорусії повідомило, що Мінськ продовжує нарощування регіонального спільного угруповання сил білорусії та росії.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 06.01.2023 16:45
- 05.01.2023 20:18
- 05.01.2023 19:04
- 05.01.2023 16:10
- 05.01.2023 12:15
- 05.01.2023 11:22
- 05.01.2023 10:28
- 04.01.2023 08:35
- 03.01.2023 16:56
- 02.01.2023 23:16