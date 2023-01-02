



У білорусії анонсували спільні з росією військові навчання - 08.01.2023 10:56

Міноборони білорусії анонсувало спільні з росією льотно-тактичні навчання



Прес-служба Міноборони білорусії анонсувала спільні з росією військові навчання. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал білоруського оборонного відомства.

Літно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил білорусії та російської федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(с), відбудуться з 16 січня до 1 лютого 2023 року.

Повідомляється, що в неділю, 8 січня, на територію білорусії вже прибула авіаційна складова з повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Для проведення навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Республіки Білорусь.

6-7 січня у Міноборони України повідомлялося, що до білорусії прибув ешелон військової техніки із росії. Техніка входить до складу регіонального угруповання військ Союзної держави. 5 січня Міністерство оборони білорусії повідомило, що Мінськ продовжує нарощування регіонального спільного угруповання сил білорусії та росії.

Платинова Буковина, Чернівці

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