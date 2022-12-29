



Небезпечний діагноз змусив жінку схуднути на 29 кілограмів - 29.12.2022 17:12

Мешканка Великобританії скинула 29 кілограмів, щоб не померти від астми

Мешканка Великобританії скинула 29 кілограмів після того, як дізналася про небезпечний діагноз.

Під час другої вагітності 39-річна Фіона Фоулдер потрапила до реанімації з тяжкою астмою. Наступні кілька років вона страждала від симптомів цього захворювання, і її дев'ять разів підключали до апарату життєзабезпечення. Єдиним порятунком здавався експериментальний препарат, проте вона не могла його приймати через надмірну вагу. "Лікарі сказали, що якщо я не схудну, то можу померти вже через рік", - згадує жінка.

Фоулдер злякалася, що не зможе побачити, як дорослішають її діти, і вирішила змусити себе схуднути. Спроби скинути вагу самостійно не увінчалися успіхом, тому жінка звернулася до організації зниження ваги. У результаті їй удалося схуднути до 69 кілограмів.

За словами Фоулдер, експериментальні ліки змінили її життя. «Я все ще лягаю до лікарні, але мені більше не потрібна реанімація, і це трапляється кілька разів на рік, а не кожного місяця», — стверджує вона.

За словами жінки, охочим схуднути не слід здаватися у разі труднощів. Вона вважає, що рухатися вперед людям заважає почуття провини, і радить пробачити і прийняти себе, щоб досягти результатів.

Раніше повідомлялося, що мешканець Індії скинув 13 кілограмів за 70 днів без жорстких дієт та розкрив секрет свого успіху. Чоловік розповів, що вирішив схуднути, коли його вага досягла 83 кілограмів.

Платинова Буковина, Чернівці

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