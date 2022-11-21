



Україна отримає 75 мільйонів доларів від компанії Джеффа Безоса - 30.11.2022 13:05

Глава Мінцифри України Федоров анонсував отримання 75 мільйонів доларів від Amazon

Amazon Web Services (Amazon AWS, дочірнє підприємство Amazon, ключова фігура якої — підприємець Джефф Безос підписала з урядом України меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації республіки на 2023 рік, в рамках документу американська компанія направить Києву 75 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«На початку повномасштабної війни Amazon AWS одними з перших допомогли утримати цифрову інфраструктуру країни. Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів», - повідомив Федоров. Він також заявив, що українське Мінцифри працює з Amazon у сфері хмарних технологій. Крім того, компанія навчає 11 тисяч українців IT-спеціальностям у рамках програми, запущеної за підтримки уряду Польщі.

Напередодні стало відомо, що в рамках нового пакету військової допомоги Італія може направити Україні керовані ракети Aspide середньої дальності для ураження повітряних цілей. Ці ракети класу "повітря - повітря" старого покоління були виведені з використання Військово-повітряними силами (ВПС) Італії у 2021 році.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини