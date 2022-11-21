Україна отримає 75 мільйонів доларів від компанії Джеффа Безоса

- 30.11.2022 13:05
Україна отримає 75 мільйонів доларів від компанії Джеффа Безоса

Глава Мінцифри України Федоров анонсував отримання 75 мільйонів доларів від Amazon

Amazon Web Services (Amazon AWS, дочірнє підприємство Amazon, ключова фігура якої — підприємець Джефф Безос підписала з урядом України меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації республіки на 2023 рік, в рамках документу американська компанія направить Києву 75 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«На початку повномасштабної війни Amazon AWS одними з перших допомогли утримати цифрову інфраструктуру країни. Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів», - повідомив Федоров. Він також заявив, що українське Мінцифри працює з Amazon у сфері хмарних технологій. Крім того, компанія навчає 11 тисяч українців IT-спеціальностям у рамках програми, запущеної за підтримки уряду Польщі.

Напередодні стало відомо, що в рамках нового пакету військової допомоги Італія може направити Україні керовані ракети Aspide середньої дальності для ураження повітряних цілей. Ці ракети класу "повітря - повітря" старого покоління були виведені з використання Військово-повітряними силами (ВПС) Італії у 2021 році.

Платинова Буковина, Чернівці

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