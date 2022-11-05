



Венгрия заблокировала финансовую помощь ЕС для Украины на 2023 год - 10.11.2022 11:00

На предоставление финансовой помощи Украине нужно согласие представителей всех 27 стран ЕС и обойти позицию Венгрии пока не представляется возможным

Иллюстративный фотоРixabay

Венгрия ожидаемо заблокировала финансовую помощь Украине от Евросоюза на сумму 18 млрд евро. В Брюсселе Венгерский представитель наотрез отказался поддерживать пакет.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сколько безвозвратной финпомощи получила Украина с начала полномасштабной войны? Украина с начала полномасштабной войны с россией получила 10,6 млрд долларов безвозвратной помощи от иностранных партнеров. Подробнее – на инфографике.



Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам на саммите в Брюсселе, что не поддержит предоставление Украине пакета финансовой помощи на 2023 год. Теперь Европейская комиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе - но это потребует дополнительного финансирования из бюджета ЕС.

На оказание финансовой помощи Украине необходимо согласие представителей всех 27 стран ЕС и обойти позицию Венгрии пока не представляется возможным.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия не будет поддерживать инициативу Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году в размере 18 миллиардов евро. При этом Венгрия не отказывается от продления оказания помощи Украине на двусторонней основе.

Европейский союз предложит в среду, 9 ноября, новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.





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