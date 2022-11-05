Венгрия заблокировала финансовую помощь ЕС для Украины на 2023 год- 10.11.2022 11:00
На предоставление финансовой помощи Украине нужно согласие представителей всех 27 стран ЕС и обойти позицию Венгрии пока не представляется возможным
Иллюстративный фотоРixabay
Венгрия ожидаемо заблокировала финансовую помощь Украине от Евросоюза на сумму 18 млрд евро. В Брюсселе Венгерский представитель наотрез отказался поддерживать пакет.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Сколько безвозвратной финпомощи получила Украина с начала полномасштабной войны? Украина с начала полномасштабной войны с россией получила 10,6 млрд долларов безвозвратной помощи от иностранных партнеров. Подробнее – на инфографике.
Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам на саммите в Брюсселе, что не поддержит предоставление Украине пакета финансовой помощи на 2023 год. Теперь Европейская комиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе - но это потребует дополнительного финансирования из бюджета ЕС.
На оказание финансовой помощи Украине необходимо согласие представителей всех 27 стран ЕС и обойти позицию Венгрии пока не представляется возможным.
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия не будет поддерживать инициативу Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году в размере 18 миллиардов евро. При этом Венгрия не отказывается от продления оказания помощи Украине на двусторонней основе.
Европейский союз предложит в среду, 9 ноября, новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.11.2022 10:42
- 09.11.2022 10:52
- 09.11.2022 10:50
- 09.11.2022 10:46
- 09.11.2022 10:37
- 08.11.2022 10:33
- 08.11.2022 10:31
- 07.11.2022 11:49
- 06.11.2022 12:49
- 05.11.2022 13:02