



Мария Деригина после разоблачения объявила о закрытии инфоцыганских курсов по сайтам! - 14.10.2022 16:49

Мария Деригина, которая носит фамилию на самом деле Козак объявила о закрытии своих инфо курсов по продаже ссылок на сайтах после разоблачения. Мария Деригина, ее муж и дети, а также и ее брат сбежали из Украины в Испанию.

О том, что Мария прекращает вести вебинары по продажам сайтов, она сообщила подписчикам в письме:





Напомним, в расследовании , которое вышло на Ютьюб было рассказано о продаже нерабооающего сайта за 1372 доллара. И это не все аферы Марии Деригиной (Марии Козак) и ее брата Олега Деригина (Олег Денежный). Неизвестно почему брат и сестра скрывались под псевдрнимами многие годы. Вернее, конечно же хорошо известно.



Как уже стало известно, Мария Деригина, которой помогает ее брат Олег Деригин (иногда представляется бизнес тренер Олег Денежный , Oleg Mosso, Oleg Deburg , в сети интернет он также пишет что она актер и айти) , а также такие лица как:

Никита Луценко, Ирина Зуйченко (на видео в сети она говорит что работает в ортопедическом салоне) , Игорь Корнух (представляется как Игорь Инбестовский) , Анна Луценко, Виктория Приймак.

Из соцсетей стало известно, что команда Марии Деригиной ни в чкем себе не отказывала, ездит на отдых, отдыхает в ресторанах и кафе. После бегства Марии Деригиной из Украины стало известно, что никого из команды (кроме брата) Мария с собой не повезла. А значит, все из команды оставлены на произвол.

Многие в сети писали и пишут что Мария Деригина обманывала своих учеников, обещая пассивный доход на продаже доходных сайтов.

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