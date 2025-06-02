



На Близькому Сході наростає напруга: Ізраїль готується до удару по Ірану, країни Заходу починають евакуацію Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється — регіон опинився на порозі масштабного збройного конфлікту. За повідомленнями провідних західних - 16.06.2025 14:53

Що відбувається в Ірані?

На Близькому Сході наростає напруга: Ізраїль готується до удару по Ірану, країни Заходу починають евакуацію

Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється — регіон опинився на порозі масштабного збройного конфлікту. За повідомленнями провідних західних ЗМІ, Ізраїль може завдати удару по Ірану впродовж кількох днів. Реакція світової спільноти вже відчутна — почалася евакуація дипломатів, посилення військової готовності та попередження цивільним судам.

🔻 Екстрені дії дипломатичних місій

Посольство США в Іраку розпочало термінову евакуацію свого персоналу. Уряд Сполучених Штатів також підготував план вивезення американських працівників з Кувейту — це свідчить про те, що Вашингтон серйозно розглядає ймовірність масштабної ескалації.

🔻 Військова тривога в регіоні

У Бахрейні військово-морські сили США переведено у стан повної бойової готовності. Родинам американських військових, які перебувають у регіоні, вже дозволено залишити територію країни. Подібні заходи вживаються лише у випадках реальної загрози безпеці.

🔻 Підвищена готовність цивільного флоту

Велика Британія закликала всі свої комерційні судна, зокрема танкери, бути особливо уважними при проходженні через Перську затоку. Уряд країни попереджає про можливість атак або інцидентів у стратегічно важливому морському коридорі, через який транспортується значна частина світової нафти.

Ядерна проблема залишається в центрі конфлікту

Ключовим елементом протистояння залишається ядерна програма Ірану. Тегеран наполягає, що не має наміру створювати ядерну зброю, проте водночас не збирається зупиняти наукові дослідження в цій сфері. Переговори між США та Іраном, які тривали останні місяці, зайшли у глухий кут, що лише підлило масла у вогонь.

Колишній президент США Дональд Трамп вже отримав брифінг щодо потенційного конфлікту в регіоні. Це може свідчити, що інформація про плани ізраїльської операції була передана на найвищий рівень у Вашингтоні.

Погрози та сценарії розвитку подій

Іран, у свою чергу, зробив жорстку заяву: у разі ізраїльського нападу Тегеран не залишиться осторонь. Влада Ісламської Республіки попередила, що готова завдати удару у відповідь по стратегічно важливих об’єктах на території Ізраїлю — зокрема йдеться про таємні ядерні об'єкти.

Така заява звучить як безпрецедентна погроза, що створює реальну загрозу широкомасштабної війни. Багато експертів припускають, що це може перерости не просто у локальний конфлікт, а у регіональну катастрофу з залученням багатьох гравців — як на Близькому Сході, так і за його межами.

Геополітичні ризики та економічні наслідки

У разі відкритого зіткнення між Ізраїлем та Іраном, під удар можуть потрапити сусідні країни, зокрема Ірак, Кувейт, Бахрейн, Саудівська Аравія. Уже зараз США підняли рівень загрози у низці держав регіону, закликаючи своїх громадян уникати поїздок у потенційно небезпечні зони.

Не виключено, що конфлікт спричинить нову хвилю підвищення цін на нафту, збої в постачанні енергоносіїв та нестабільність на глобальних фінансових ринках. Перська затока — ключовий маршрут для транспортування нафти, і будь-які бойові дії в цьому районі вплинуть на весь світ.

На межі великої війни

Західна преса вже називає ситуацію найгострішою за останні роки. Ізраїль демонструє готовність до рішучих дій проти ядерної загрози з боку Ірану, а Іран у відповідь обіцяє відповідну реакцію. Все це вказує на те, що регламент часу скорочується — і масштабне зіткнення може початися в будь-який момент.

Наразі світові лідери закликають сторони до стриманості, однак всі сигнали — евакуація, військова активність, попередження флоту — свідчать про підготовку до найгіршого сценарію. Чи вдасться уникнути великої війни на Близькому Сході — покаже найближчий тиждень.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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