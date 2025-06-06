



Загострення конфлікту: Іран та Ізраїль у прямому протистоянні - 19.06.2025 16:29

На сьогодні літом 2025 року напруженість між Ізраїлем та Іраном досягла критичної точки – обидві країни активно завдають ударів одна одній, і ситуація загрожує перерости у глобальну кризу.

1. Масштабна іранська атака

Іран запустив десятки (за деякими даними — близько 400) балістичних ракет і дронів по території Ізраїлю, включаючи Тель-Авів та Беер-Шеву.

Пряме потрапляння до медичного комплексу Soroka Hospital у Беер-Шеві викликало пошкодження та поранення (за різними оцінками – до 240 осіб, є серед них важкі)

Іраїльська система ППО («Залізний купол» та інші) перехопила більшу частину ракет, але викид сирен у Тель-Авіві супроводжувався кількома вибухами.

2. Відповідь Ізраїлю – удари по ядерній інфраструктурі Ірану

У відповідь Ізраїль атакував ядерні та стратегічні об'єкти Ірану:

Було завдано удару по важководному реактору в Араку

Також заявлено про удари по об'єктах у Натанці та Ісфахані; спочатку помилково згадано про блок Bushehr

Ізраїльська влада стверджує, що ці атаки не викликали радіаційної загрози, оскільки об'єкти були попередньо евакуйовані.

3. Втрати та жертви

За офіційними даними, поранення отримали сотні ізраїльтян: від 65 до 240 осіб

В Ірані внаслідок ізраїльських атак та ракетних ударів загинуло, за різними оцінками, від 639 до понад 220 осіб (включаючи військовослужбовців та цивільних)

4. Політичні заяви та погрози

Ізраїльський міністр оборони ІсраельКац заявив, що мета – усунення верховного лідера Ірану (Аятолли Хаменеї), і назвав те, що відбувається «військовими злочинами»

США під керівництвом Дональда Трампа розглядають можливість прямої військової участі, включаючи застосування бомби-прошника для знищення іранської ядерної інфраструктури

Іран попередив Вашингтон про серйозні наслідки у разі втручання.

Міжнародне співтовариство (ЄС, Китай, Росія та ін.) закликає до стриманості та дипломатичного рішення, тоді як європейські міністри обговорюють пропозицію до Ірану зустріч у Женеві.

5. Гуманітарні та геополітичні наслідки

Було частково призупинено авіасполучення та евакуацію іноземних громадян (Індія, Австралія, Нова Зеландія)

Є повідомлення про удари по житлових спорудах Бат-Яма, Рамат-Гану та інших містах Ізраїлю, також жертв серед мирного населення в Ірані (Бат-Ям: 6, Тамра: 4 та ін.)

Можлива протока Ормуз як фактор впливу на світову НП, враховуючи загрозу Ірану про блокаду

6. Можливі сценарії та ризики

На думку експертів, небезпека «взаємного знищення» є реальною:

Іран прагне вдарити по військових об'єктах, Ізраїль націлений на ядерну програму Ірану з метою завдати нищівного удару.

Якщо США вступлять у конфлікт, це може перетворитися на повномасштабну регіональну війну

Правовий та моральний аспект: Ізраїль звинувачує Іран у військових злочинах, Іран вважає свої дії відповіддю на загрозу.

Прямі удари по цивільних об'єктах викликають міжнародне відторгнення.

Мирні ініціативи зроблено, але перспективи врегулювання туманні.

Продовження ескалації загрожує глобальною нестабільністю.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини