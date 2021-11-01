



Разоблачение Марии Деригиной: прибыль с Доходных сайтов - это лохотрон для доверчивых ушей! - 15.11.2021 18:38

Известная блогер Мария Деригина оказалась обманывает людей. Так, она приводит неправдивые данные по якобфы своим сайтам, а многие сайты неизвестно ли работают. Так, был проверен сайт № 1 с Биржт Доходных сатойв Марии и оказалось, что сайт отключен, доемн не продлен, и сайт выпал из индекса.

Такой сайт никогда не заработает - без предварительных вложений цусилий, денежных средств и так далее.

Циничность Марии Деригиной в том, что это неработающий сайт она продает за 1372 доллара! Стало также известно, что Мария указывает посещаемость сайта 700 уникальных посетителей в день, а судя по независимому сервису - их всего 70 в день. В таком случае реклама в ГОД составит 8 долларов! Всего!

Также, оказалось что бизнес партнер Олег Денежный - это брат Марии Деигиной Олег Деригин. Он помогает сестре с инфобизнесом и сам обучает как разбогатеть, про дропшипинг и тд.

Также в команде Марии такие личности как:

Мария Деригина

Олег Деригин

Игорь Корнух

Яна Жаворонкова

Янина Жаворонкова

Виктория Приймак

Вика Приймак Киев

Никина Луценко

Анна Луценко

Смотрите полный разбор - видео об обманее Марии Деригиной.

Пишите ваши комментарии. Быть может вы или ваши знакомые пострадали от действий Марии Деригиной?

Тайм код видео:

04:50 Настоящая фамилия Марии Деригиной

05:30 Мария увеличивает свой доход за счет инвесторов?

07:30 Оферта на обучении

09:40 Фирма Дива Соцмарт

11:30 Правда про статьи на сайте Соцмарт

12:00 Брат Марии, которого она представляет бизнеспартнером

13:30 Правда про пассивный доход

15:20 Настоящий доход с сайта 8 $ в год!

18:45 Сайт за 1372 $ и обман

19:50 Шансы начинающих

20:55 Обман на цене статьи

21:35 правда про заработок на Гугл Адсенс

24:20 Прибыль пол цента в год?

24:30 Стоимость обучения у Марии Деригиной. Как сама Мария заработала 1700000 на учениках

26:20 Команда Марии Деригиной - кто они?

26:21 Олег Деригин

27:28 Игорь Корнух

28:30 Ирина Зуйченко

29:30 Никита Луценко

31:00 Анна Луценко

31:30 Виктория Приймак

31:47 Андрей, который не Андрей?

32:30 Несуществующий стартап Мавка Арр

Стратегія заробітку на кліках

Стратегия заработка на кликах

Привет-привет, ты ждал моё новое письмо??? Надеюсь, что да, так как я буду продолжать делиться секретами и расскажу о втором виде дохода на сайтах, - ДОХОДЕ НА КЛИКАХ.

Как я уже говорила ранее – это доход от поисковых систем Гугла и Яндекса. Если вы читали моё предыдущее письмо, то уже знаете, как получать доход от обзоров со ссылками.

Скажу честно – доход на кликах ещё проще, так как он абсолютно пассивный.

А вот пошаговая инструкция:

1. Мы покупаем сайт с правильными показателями (о них поговорим ниже).

2. Регистрируем его в Google AdSense и РСЯ.

3. После регистрации просим программиста поставить рекламные блоки на сайт, и посетителям нашего сайта показывается реклама.

4. Посетители кликают по рекламе, а мы мы получаем деньги.

Раз в месяц снимаем деньги и наслаждаемся пассивным доходом.

В этом случае ничего делать не нужно, просто разместили рекламу на сайте и получаем прибыль. Доход идёт за то, что по нашей рекламе кликают посетители, по этому, чем выше посещаемость, тем больше кликов и выше доход.

Ну к примеру, захотели вы посмотреть погоду, заходите на сайт погоды, а там кроме прогноза вы видите рекламу той самой соковыжималки, которую только смотрели в интернет-магазине, если вы кликаете на рекламу, то владельцу сайта о погоде капают денежки.

Что приятно – доход в Google AdSense идет в долларах, а значит всегда стабильный, вне зависимости от национальной валюты.

На видео пример того, как 1 мой сайт под клики обеспечивает среднюю заработную плату у меня в стране. А у меня целая ферма таких сайтов.

Какие же показатели важны для дохода на кликах:

- посещаемость и поведенческие факторы – это самый важный показатель, чем выше посещаемость, тем выше доход;

- тематика – я покупаю сайты только доходных тематик, опять же это фундаментально важно;

- качество контента и его оформление, чем интересней сайт, его текст, чем полезней информация, чем лучше картинки и видео – тем более доходный сайт;

- окупаемость сайта.

Такие сайты более пассивные, более качественные и более дорогие, по этому окупаемость должна быть в нужных пределах и не превышать 18 месяцев.

Теперь время примеров, их очень много,

поэтому расскажу об одном из самых последних.

1. Я купила сайт за 40 тыс. рублей в ноябре 19го года, доход за февраль 2020 года суммарно с Гугл адсенс и РСЯ - 7200 рублей в месяц, и это абсолютно пассивно, без моего участия вообще.



Привіт-привіт, ти чекав мого нового листа??? Сподіваюся, що так, тому що я продовжуватиму ділитися секретами і розповім про другий вид доходу на сайтах, - ДОХІД НА КЛИКАХ.

Як я вже говорила раніше - це дохід від пошукових систем Гугла та Яндекса. Якщо ви читали мій попередній лист, то вже знаєте, як отримувати прибуток від оглядів із посиланнями.

Скажу чесно - дохід на кліках ще простіше, оскільки він є абсолютно пасивним.



А ось покрокова інструкція:

1. Ми купуємо сайт із правильними показниками (про них поговоримо нижче).

2. Реєструємо його в Google AdSense та РСЯ.

3. Після реєстрації просимо програміста поставити рекламні блоки на сайт і відвідувачам нашого сайту показується реклама.

4. Відвідувачі кликають по рекламі, а ми отримуємо гроші.

Раз на місяць знімаємо гроші та насолоджуємося пасивним доходом.

В цьому випадку нічого робити не потрібно, просто розмістили рекламу на сайті та отримуємо прибуток. Дохід йде за те, що по нашій рекламі кликають відвідувачі, тому чим вище відвідуваність, тим більше кліків і вищий дохід.

Ну, наприклад, захотіли ви подивитися погоду, заходьте на сайт погоди, а там, крім прогнозу, ви бачите рекламу тієї самої соковижималки, яку тільки дивилися в інтернет-магазині, якщо ви кликаєте на рекламу, то власнику сайту про погоду капають гроші.

Що приємно – дохід у Google AdSense йде в доларах, а отже, завжди стабільний, незалежно від національної валюти.

На відео приклад того, як один мій сайт під кліки забезпечує середню заробітну плату у мене в країні. А маю цілу ферму таких сайтів.

Які ж показники важливі для доходу на кліках:

- відвідуваність і поведінкові чинники – це найважливіший показник, що вище відвідуваність, то вище дохід;

- тематика – я купую сайти лише прибуткових тематик, знову ж таки це фундаментально важливо;

- якість контенту та його оформлення, чим цікавіший сайт, його текст, чим корисніша інформація, чим кращі картинки та відео – тим більше прибутковий сайт;

- Окупність сайту.

Такі сайти більш пасивні, якісніші і дорожчі, тому окупність повинна бути в потрібних межах і не перевищувати 18 місяців.

Тепер час прикладів, їх дуже багато,

тому розповім про одне з останніх.

1. Я купила сайт за 40 тис. рублів у листопаді 19го року, дохід за лютий 2020 року сумарно з Google адсенс і РСЯ - 7200 рублів на місяць, і це абсолютно пасивно, без моєї участі взагалі.



2. Приклад №2 – мій дідок – вже три роки приносить мені стабільний пасивний дохід і не перестає радувати.

Робила я його під ключ, тобто замовила у програміста з нуля, заплатила одразу 3000 дол. (правда ціни відтоді зросли) і півроку чекала на перший прибуток. Через півроку пішли доходи. Що приємно, з того часу трафік поступово зростав, а отже, зростав і дохід.

Прикріплюю скрин з Гугл адсенс і РСЯ (сумарний дохід понад 20000 рублів)



Окупність вийшла лише 8 місяців. Якщо купувати вже готовий сайт із такими ж показниками, то його ціна була б у кілька разів вищою, а отже й окупність збільшилася б у рази.

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