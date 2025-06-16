



Израиль готовится к удару по Ирану - 16.06.2025 13:57

Что происходит в Иране?



На Ближнем Востоке нарастает напряжение: Израиль готовится к удару по Ирану, страны Запада начинают эвакуацию

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно накаляется — регион оказался на пороге масштабного вооруженного конфликта. По сообщениям ведущих западных СМИ, Израиль может нанести удар по Ирану в течение нескольких дней. Реакция мирового сообщества уже ощутима – началась эвакуация дипломатов, усиление военной готовности и предупреждение гражданским судам.

🔻 Экстренные действия дипломатических миссий

Посольство США в Ираке приступило к срочной эвакуации своего персонала. Правительство Соединенных Штатов также подготовило план вывоза американских работников из Кувейта, что свидетельствует о том, что Вашингтон серьезно рассматривает вероятность масштабной эскалации.

🔻 Военная тревога в регионе

В Бахрейне военно-морские силы США переведены в состояние полной боевой готовности. Семьям находящихся в регионе американских военных уже разрешено покинуть территорию страны. Подобные меры принимаются только в случаях реальной угрозы безопасности.

🔻 Повышенная готовность гражданского флота

Великобритания призвала все свои коммерческие суда, в том числе танкеры, быть особенно внимательными при прохождении через Персидский залив. Правительство страны предупреждает о возможности атак или инцидентов в стратегически важном морском коридоре, по которому транспортируется значительная часть мировой нефти.

Ядерная проблема остается в центре конфликта

Ключевым элементом противостояния остается ядерная программа Ирана. Тегеран настаивает, что не намерен создавать ядерное оружие, однако не собирается останавливать научные исследования в этой сфере. Продолжавшиеся последние месяцы переговоры между США и Ираном зашли в тупик, что лишь подлило масла в огонь.

Бывший президент США Дональд Трамп уже получил брифинг по поводу потенциального конфликта в регионе. Это может свидетельствовать о том, что информация о планах израильской операции была передана на самый высокий уровень в Вашингтоне.

Угрозы и сценарии развития событий

Иран, в свою очередь, сделал жесткое заявление: в случае израильского нападения Тегеран не останется в стороне. Власти Исламской Республики предупредили, что готовы нанести ответный удар по стратегически важным объектам на территории Израиля — в частности речь идет о тайных ядерных объектах.

Такое заявление звучит как беспрецедентная угроза, создающая реальную угрозу широкомасштабной войны. Многие эксперты предполагают, что это может перерасти не просто в локальный конфликт, а в региональную катастрофу с привлечением многих игроков как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

Геополитические риски и экономические последствия

В случае открытого столкновения между Израилем и Ираном под удар могут попасть соседние страны, в том числе Ирак, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия. Уже сейчас США подняли уровень угрозы в ряде государств региона, призывая своих граждан избегать поездок в потенциально опасные зоны.

Не исключено, что конфликт повлечет за собой новую волну повышения цен на нефть, сбои в поставках энергоносителей и нестабильность на глобальных финансовых рынках. Персидский залив – ключевой маршрут для транспортировки нефти, и любые боевые действия в этом районе повлияют на весь мир.

На грани великой войны

Западная пресса уже называет ситуацию самой острой за последние годы. Израиль демонстрирует готовность к решительным действиям против ядерной угрозы со стороны Ирана, а Иран в ответ обещает ответную реакцию. Все это указывает на то, что регламент времени сокращается и масштабное столкновение может начаться в любой момент.

Мировые лидеры призывают стороны к сдержанности, однако все сигналы — эвакуация, военная активность, предупреждение флота — свидетельствуют о подготовке к худшему сценарию. Удастся избежать большой войны на Ближнем Востоке — покажет ближайшую неделю.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

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