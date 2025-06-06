



Обострение конфликта: Иран и Израиль в прямом противостоянии - 19.06.2025 16:27

Сегодня напряжённость между Израилем и Ираном достигла критической точки – обе страны активно наносят удары друг по другу, и ситуация угрожает перерасти в глобальный кризис.

Свежие данные:

1. Масштабная иранская атака

Иран запустил десятки (по некоторым данным — около 400) баллистических ракет и дронов по территории Израиля, включая Тель‑Авив и Беэр‑Шеву



Прямое попадание в медицинский комплекс Soroka Hospital в Беэр‑Шеве вызвало повреждения и ранения (по разным оценкам — до 240 человек, есть среди них тяжёлые)



Ираильская система ПВО («Железный купол» и другие) перехватила большую часть ракет, но выброс сирен в Тель‑Авиве сопровождался несколькими взрывами .

2. Ответ Израиля — удары по ядерной инфраструктуре Ирана

В ответ Израиль атаковал ядерные и стратегические объекты Ирана:

Был нанесён удар по тяжеловодному реактору в Араке



Также заявлено об ударах по объектам в Натанце и Исфахане; первоначально ошибочно упомянуто о блоке Bushehr



Израильские власти утверждают, что эти атаки не вызвали радиационной угрозы, поскольку объекты были предварительно эвакуированы .

3. Потери и жертвы

По официальным данным, ранения получили сотни израильтян: от 65 до 240 человек



В Иране в результате израильских атак и ракетных ударов погибло, по разным оценкам, от 639 до более 220 человек (включая военнослужащих и гражданских)



4. Политические заявления и угрозы

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что цель – устранение верховного лидера Ирана (Аятоллы Хаменеи), и назвал происходящее «военными преступлениями»



США под руководством Дональда Трампа рассматривают возможность прямого военного участия, включая применение бомбы-прошника для уничтожения иранской ядерной инфраструктуры



Иран предупредил Вашингтон о серьёзных последствиях в случае вмешательства .

Международное сообщество (ЕС, Китай, Россия и др.) призывает к сдержанности и дипломатическому решению, в то время как европейские министры обсуждают пропозицию к Ирану встречу в Женеве .

5. Гуманитарные и геополитические последствия

Были частично приостановлены авиасообщение и эвакуация иностранных граждан (Индия, Австралия, Новая Зеландия)



Есть сообщения об ударах по жилым постройкам Бат‑Яма, Рамат‑Гану и других городах Израиля, также жертв среди мирного населения в Иране (Бат-Ям: 6, Тамра: 4 и др.)



Возможен пролив Ормуз как фактор влияния на мировой ЧП, учитывая угрозу Ирана о блокаде



6. Возможные сценарии и риски

По мнению экспертов, опасность «взаимного уничтожения» реальна:

Иран стремится ударить по военным объектам, Израиль нацелен на ядерную программу Ирана с целью нанести сокрушительный удар



Если США вступят в конфликт, это может превратиться в полномасштабную региональную войну



Правовой и моральный аспект: Израиль обвиняет Иран в военных преступлениях, Иран считает свои действия ответом на угрозу.

Прямые удары по гражданским объектам вызывают международное отторжение.

Мирные инициативы предприняты, но перспективы урегулирования туманны.

Продолжение эскалации грозит глобальной нестабильностью.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

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