Обострение конфликта: Иран и Израиль в прямом противостоянии

- 19.06.2025 16:27
Обострение конфликта: Иран и Израиль в прямом противостоянии

Сегодня напряжённость между Израилем и Ираном достигла критической точки – обе страны активно наносят удары друг по другу, и ситуация угрожает перерасти в глобальный кризис.
Свежие данные:

1. Масштабная иранская атака
Иран запустил десятки (по некоторым данным — около 400) баллистических ракет и дронов по территории Израиля, включая Тель‑Авив и Беэр‑Шеву

Прямое попадание в медицинский комплекс Soroka Hospital в Беэр‑Шеве вызвало повреждения и ранения (по разным оценкам — до 240 человек, есть среди них тяжёлые)

Ираильская система ПВО («Железный купол» и другие) перехватила большую часть ракет, но выброс сирен в Тель‑Авиве сопровождался несколькими взрывами .

2. Ответ Израиля — удары по ядерной инфраструктуре Ирана
В ответ Израиль атаковал ядерные и стратегические объекты Ирана:

Был нанесён удар по тяжеловодному реактору в Араке

Также заявлено об ударах по объектам в Натанце и Исфахане; первоначально ошибочно упомянуто о блоке Bushehr

Израильские власти утверждают, что эти атаки не вызвали радиационной угрозы, поскольку объекты были предварительно эвакуированы .

3. Потери и жертвы
По официальным данным, ранения получили сотни израильтян: от 65 до 240 человек

В Иране в результате израильских атак и ракетных ударов погибло, по разным оценкам, от 639 до более 220 человек (включая военнослужащих и гражданских)

4. Политические заявления и угрозы
Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что цель – устранение верховного лидера Ирана (Аятоллы Хаменеи), и назвал происходящее «военными преступлениями»

США под руководством Дональда Трампа рассматривают возможность прямого военного участия, включая применение бомбы-прошника для уничтожения иранской ядерной инфраструктуры

Иран предупредил Вашингтон о серьёзных последствиях в случае вмешательства .

Международное сообщество (ЕС, Китай, Россия и др.) призывает к сдержанности и дипломатическому решению, в то время как европейские министры обсуждают пропозицию к Ирану встречу в Женеве .

5. Гуманитарные и геополитические последствия
Были частично приостановлены авиасообщение и эвакуация иностранных граждан (Индия, Австралия, Новая Зеландия)

Есть сообщения об ударах по жилым постройкам Бат‑Яма, Рамат‑Гану и других городах Израиля, также жертв среди мирного населения в Иране (Бат-Ям: 6, Тамра: 4 и др.)

Возможен пролив Ормуз как фактор влияния на мировой ЧП, учитывая угрозу Ирана о блокаде

6. Возможные сценарии и риски
По мнению экспертов, опасность «взаимного уничтожения» реальна:

Иран стремится ударить по военным объектам, Израиль нацелен на ядерную программу Ирана с целью нанести сокрушительный удар

Если США вступят в конфликт, это может превратиться в полномасштабную региональную войну

Правовой и моральный аспект: Израиль обвиняет Иран в военных преступлениях, Иран считает свои действия ответом на угрозу.
Прямые удары по гражданским объектам вызывают международное отторжение.
Мирные инициативы предприняты, но перспективы урегулирования туманны.
Продолжение эскалации грозит глобальной нестабильностью.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

Ключові слова: Иран новости 2025 лето

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