Робот-пылесос Xiaomi Robot не подает воду как исправить

- 08.06.2025 15:28
Робот-пылесос Xiaomi Robot не подает воду как исправить

Вопрос: наш робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E10 не подает воду как исправить?  Какая это ошибка? Пылесос почти новый.

Ответ: Если ваш робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E10 не подает воду, проверьте следующие пункты: убедитесь, что резервуар с водой установлен правильно и заполнен. Может загрязнен фильтр. Если фильтр системы подачи воды загрязнен, его нужно очистить. Убедитесь, что выбран режим влажной уборки и что нет воздушных пробок в системе подачи воды.  Далее подробнее.

Резервуар  робота пылесоса Xiaomi Robot Vacuum:

Подробные шаги для устранения неполадки:

1. Проверьте правильность установки резервуара:
Убедитесь, что резервуар плотно прикреплен к роботу-пылесосу. Проверьте, не сместился ли резервуар или губка в держателе тряпки. 
2. Убедитесь, что резервуар заполнен водой:Наполните резервуар водой, при этом убедитесь, что вода не протекает из него. 
3. Проверьте фильтр и систему подачи воды:
Если фильтр грязный, промойте его под проточной водой и установите обратно. Убедитесь, что нет забитых трубок или других засоров в системе подачи воды. 
4. Завоздушилась система подачи воды. Удалите воздушную пробку (если есть): Осторожно сожмите  насос, чтобы удалить воздушную пробку, если она есть. 
Можно также попробовать ткнуть впускное отверстие насоса небольшим предметом. 
5. Проверьте режим влажной уборки: Убедитесь, что режим влажной уборки включен в настройках робота-пылесоса. 
Проверьте настройки уровня подачи воды в приложении Mi Home. 
6. Обратитесь в сервисный центр: Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта. 

Если у вас остались вопросы, можете обратиться в сервисный центр. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр или к специалистам для получения более подробной консультации. 

Платинова Буковина

Ключові слова: Xiaomi Robot Vacuum E10 подача воды

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