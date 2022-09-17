



Должны ли платить налоги беженцы из Украины в Польше? - 24.09.2022 13:40

Недавно Минфин Польши дал комментарий польскому СМИ money.pl о налогообложении доходов украинцев: "доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней". В таком случае облагаются, в частности, доходы, полученные до достижения 183 дней. Полный текст комментария есть в распоряжении Офиса эффективного регулирования BRDO.

Почему это важно?

По состоянию на август 2022 года более 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили PESEL в Польше (налоговый номер, свидетельствующий о временной защите). Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине.

Какова позиция Минфина Польши?

Несколько дней назад Минфин Польши вышел с позицией, создающей проблемы для украинского бюджета и украинцев, продолжающих работать удаленно из Польши по украинским контрактам.

Таким образом, Министерство финансов Польши по запросу польского СМИ заявило: “В соответствии со статьей 15 польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения, если украинский налоговый резидент выполняет оплачиваемую работу на территории Польши и его вознаграждение выплачивается украинским работодателем, не имеющим постоянного представительства или постоянного должности в Польше он обязан платить налог в Польше, если его пребывание превышает 183 дня в календарном году. В такой ситуации все его доходы, связанные с выполнением работы на территории Польши, подлежат налогообложению в Польше, то есть также доходы, полученные до превышения порога 183 дней пребывания на территории Польши.

Аналогичные выводы размещены на вебсайте podatki .gov .pl

Какая информация была доступна раньше?

В июле 2022 года была опубликована новость о том, что украинцы, работающие удаленно из Польши, имеют шансы продолжить платить налоги только в Украине. Основанием для новости было письмо Минфина Польши.

Приводим цитаты из письма, полученного от польского Минфина:

1. Что касается украинских резидентов в Польше, то хочу заверить Вас в очень гибком и индивидуальном подходе польских налоговых органов. В общем, как правило, мы не отрицаем возможности сохранения центра жизненных интересов в Украине в военное время.

Установление центра жизненных интересов личности оказывает значительное влияние на место уплаты им налогов.

2. “Учитывая особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальный режим для граждан Украины, который позволяет им, по их желанию, избрать налогообложение так, как если бы они были налоговыми резидентами Польши. Этот специальный режим является добровольным и доступен только в период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2022 для граждан Украины, на которых распространяется действие Закона от 12 марта 2022 о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства. Граждане Украины могут свободно выбирать этот специальный режим для того, чтобы облагаться налогом на более выгодных условиях, чем по общим правилам”.

Публикуя это сообщение, мы отмечали, что оно не имеет статуса нормативного акта, но при этом действительно интерпретировали его как положительный подход.

Однако, как видим, Минфин Польши изменил свою позицию. Новая позиция, обнародованная на днях, больше не содержит информации о специальных правилах по уплате налогов украинцами до 31 декабря 2022 года или возможности сохранения центра жизненных интересов украинских беженцев в Украине в военное время.

Что делать украинцам, работающим удаленно из Польши?

Учитывая обнародованные позиции Минфина Польши, у нас нет простого ответа. Мы рекомендуем обратиться к налоговым консультантам и детально проанализировать свой конкретный случай.

Отдельно акцентируем, что Украина делает шаги для налаживания обмена информацией о финансовых счетах с иностранными органами.

Что делать для хранения налоговых поступлений Украины?

Необходимо довести до положительного результата адвокацию по применению положений Конвенций об избежании двойного налогообложения в пользу Украины. Соответствующую работу по сохранению налоговых поступлений украинцев, выехавших после войны, ранее анонсировали разные представители власти (1, 2). BRDO также продолжит прилагать усилия в этом направлении, ведь этот вопрос актуален не только для Польши.

Дисклеймер: Обращаем внимание, что данные материалы не являются правовыми актами. Определение места и порядка уплаты налогов – комплексный юридический вопрос, который может нуждаться в консультациях специалистов или официальных органов.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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