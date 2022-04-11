



Шкіра під час стресу погіршилася? Що робити ? - 19.04.2022 10:39

Часто шкіра у стресі стає гіршою. Часто турбують забиті пори та чорні крапки. Косметолог клініки Орхіда розповіла, що робити, якщо вони з'явилися.

Існує дві проблеми, які часто плутають: чорні крапки та сальні нитки. Чорні крапки – це відкриті комедони. Так вони називаються, тому що верхівка такого комедону окислюється під впливом кисню і набуває темного відтінку. Сальні нитки – це скупчення шкірного сала в мінімальних кількостях і відмерлих клітин шкіри навколо волосяного фолікула, яке набуває форми невеликої нитки.

Основна відмінність в тому, що сальні нитки не блокують пори, як правило, залишаючи центральну частину вільної від пори шкірного сала, тому що себум рухається вгору по стінках пори. Якщо говорити про візуальні відмінності, то відрізнити їх можна за кольором: чорні крапки темні, у той час як сальні нитки мають світліший колір (від напівпрозорого до сірого).

При видавлюванні чорні крапки схожі на невеликі пробки темні з одного боку та світлі з іншого. Сальні нитки мають витягнуту ниткоподібну структуру і важко піддаються «видавлюванню». Вони частіше зустрічаються в Т-зоні, тоді як чорні точки розташовуються як на обличчі, так і на тілі. Особливо в області спини.

Як цього позбутися? Боротися із сальними нитками немає сенсу, оскільки це фізіологічний процес. Єдина порада – якісне очищення, підібране під тип шкіри. Для сухої шкіри підійде гідрофільна олія, а для жирної шкіри – засоби гелевої текстури. Правильне очищення шкіри виключає використання мила, жорстких скрабів та спиртовмісних засобів. Такі агресивні засоби лише порушують ph шкіри та травмують її, приводячи до погіршення проблеми та пересушування шкіри. Шкіра намагатиметься відновити свою гідроліпідну мантію і це призводитиме лише до посиленого вироблення себуму.

Також можна використовувати засоби для догляду з вмістом альфа-гідроксикислот (AHA) та бета-гідрокислот (ВНА), які видаляють відмерлі клітини, борються із запаленнями та запускають процес регенерації. Ці кислоти стимулюють оновлення шкіри, ефективно відлущують, освітлюють постакне, борються з запаленнями і розчиняють сальні пробки.

А ось для підбору ефективного домашнього догляду та профілактики утворення закритих комедонів варто звернутися до косметолога. Він з'ясує причину появи та підбере догляд, орієнтуючись на тип та стан шкіри. Зрозуміло, що якщо є гормональні порушення, то потрібно починати з них, у такому разі і підібраний догляд та процедури дадуть кращий та швидший результат.

Як би банально не звучало, але завжди добре скоригувати режим харчування (обмежити жирне, солодке та борошняне) і достатньо спати. І так, у цьому випадку теж важливим є правильне очищення шкіри: неправильний підбір засобів може не вирішити проблему, а додати нових.

У складі не повинно бути агресивних інгредієнтів: спирту, ланоліну, парабенів, феноксіетанолу та мінеральних масел. Для зовнішнього застосування призначаються засоби, які запобігають закупорці сально-волосяних проток та знижують вироблення себуму. Зазвичай це ретинол-засоби, але застосовувати їх необхідно тільки після консультації з косметологом і використовувати разом з SPF.

Крім того, хороші для домашнього використання засоби, у складі яких є АНА-кислоти, азелаїнова або саліцилові кислоти, маски з цинком та сіркою. Вони регулюють підвищене саловиділення, мають антибактеріальний ефект і борються з постакне. Дуже важливо не забувати про засоби для живлення та зволоження шкіри. Жирний блиск на обличчі не пов'язаний із зволоженістю шкіри. За відсутності харчування знижується місцевий імунітет шкіри та можуть з'являтися запальні елементи”.

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